Il Castello di Grumello anticipa Halloween per i bambini

La festa di Halloween è nata nel mondo anglosassone, ma ormai è stata “adottata” ovunque, soprattutto per la gioia dei bambini. Proprio pensando a loro il Castello di Grumello del Monte (Bergamo) raddoppia gli appuntamenti e anticipa la festa per i bambini r iservando loro il pomeriggio di domenica 27 ottobre con un ricco programma di giochi “da paura” nella Grande Festa del Plenilunio. La notte di Halloween , invece, l’appuntamento è per gli adulti, con una cena con delitto, intitolata “ Il C onvento dei misteri”.

Il Castello di Grumello è una antica residenza della Valcalepio, particolarmente adatta ad ospitare eventi di questo tipo, grazie alle sue atmosfere misteriose e suggestive. Fondato a partire dal XIII secolo, ha una storia ricca di aneddoti e curiosità ed è tutto da visitare e da scoprire.

PER I BAMBINI: “LA GRANDE FESTA DEL PLENILUNIO” – Un pomeriggio di giochi pensati per i ragazzini tra i 5 e i 13 anni, in cui i piccoli protagonisti vengono vestiti con speciali costumi a tema e trasformati in personaggi di una storia fantastica da vivere insieme agli animatori della Compagnia San Giorgio e il Drago. Il format del gioco-avventura racconta che la luna è ormai piena ed è tempo di festa per tutti i popoli delle Terre di “Eledin”, tra elfi e fate, streghe e stregoni, maghi e fauni; tutti sono giunti a corte per celebrare la ricorrenza. Durante i preparativi si scopre però che un enorme meteorite potrebbe oscurare il cielo e scatenare le terribili “creature della notte”. Tutti i bambini partecipano così alla sfida per far vincere le forze del bene. Mentre i piccoli sono impegnati nell’avventura, i genitori si rilassano visitando l’antico maniero e le sue cantine plurisecolari, con degustazione vini.

“LA GRANDE FESTA DEL PLENILUNIO”, domenica 27 ottobre ore 15-18, prenotazione obbligatoria sito Internet: www.castellodigrumello.it





PER GLI ADULTI - “IL CONVENTO DEI MISTERI” - Un luogo misterioso arroccato sulle prime colline bergamasche, in Valcalepio, terra di grandi vini e di grandi misteri. E così quella che doveva essere una semplice cena per pellegrini, consumata nella foresteria a fianco della vecchia Cappella dei Frati, si trasforma in una nottata tinta di rosso, per una emozionante “cena con delitto in costume”. All’ombra dell’Inquisizione, in una strenua lotta tra il bene e il male, i pellegrini commensali del Castello vengono guidati da un saggio frate per cercare di risolvere il mistero e per scoprire il colpevole di un omicidio efferato, consumato all’insaputa di tutti fra le mura del maniero. E, mentre si investiga e si ragiona, si soddisfano i palati e l’appetito con piatti a tema fatti oggi con le stesse ricette che si usavano nei secoli passati.

“IL CONVENTO DEI MISTERI”, giovedì 31 ottobre a partire dalle ore 18 per chi vuole visitare il maniero e le sue cantine. Vestizione alle ore 19; a seguire la cena. Prenotazione obbligatoria sul sito del Castello.