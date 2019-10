In Irlanda per un Halloween davvero da paura Ente del Turismo 1 di 6 Ente del Turismo 2 di 6 Ente del Turismo 3 di 6 Ente del Turismo 4 di 6 Ente del Turismo 5 di 6 Ente del Turismo 6 di 6 leggi dopo slideshow ingrandisci Il Pùca Festival, non lontano da Dublino, garantisce l’autentica, storica festa delle zucche dal volto umano

Tre notti mozzafiato per celebrare il vero spirito di Halloween all’insegna di musica, gastronomia, luci e spettacoli da non perdere. Il festival sarà caratterizzato da uno stile molto cool per quanto riguarda gli eventi musicali e gastronomici, ma nello stesso tempo ancorato alle tradizioni dell'Irlanda, Paese in cui sono nate tutte le tradizioni legate ad Halloween.



Una festa nata in Irlanda - Púca è una mitica e multiforme creatura irlandese: secondo molti esperti – e recenti ritrovamenti archeologici sembrano confermare questa tesi - Halloween può essere ricondotto all’antica tradizione celtica di Samhain, che era una festa che segnava la fine del vecchio anno celtico e l’inizio del nuovo. Era considerato come un periodo di transizione in cui gli spiriti di coloro che erano morti tra la precedente Oíche Shamhna (Notte di Samhain) e quella attuale affrontavano la loro vita successiva.



Il via nella Contea di Meath - Il festival prenderà il via dalla cittadina di Athboy, nella Contea di Meath, con l’evento “The Coming of Samhain” (31 Ottobre), una rappresentazione della simbolica accensione dei fuochi di Samhain: tutto avverrà sullo sfondo dello scenario dello storico sito di The Hill of Ward, uno dei primissimi a ospitare Samhain. Nel frattempo a Trim ( fulcro dei festeggiamenti) sempre nella Contea di Meath, il suggestivo Trim Castle e i suoi dintorni diventeranno il sorprendente palcoscenico per tre notti ultraterrene fatte di musica, luci e divertimento in stile Halloween a partire dal 31 ottobre.



Il castello degli zombie e Jerry Fish - Ogni notte il castello di Trim e il terreno tutto intorno prenderanno vita grazie ad una serie di installazioni luminose e interattive – dalle esibizioni dei trapezisti e degli artisti mascherati, alle proiezioni sulla facciata e le mura del maniero, agli spettacoli di luci laser – ed ospiteranno anche il Púca Food and Craft Market, il mercatino dei prodotti gastronomici e dell’artigianato. Il castello sarà il palcoscenico ideale per una serie di musicisti di richiamo mondiale quali Jerry Fish con il suo Púca Sideshow (31 ottobre), Just Mustard, Pillow Queens e AE MAK (1 novembre), e Kormac insieme alla Irish Chamber Orchestra (2 novembre).



www.irlanda.com/halloween