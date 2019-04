Stanchi dei soliti alberghi? Eccone sette sorprendenti

Un magico hotel – Promettono magie e incantesimi le fiabesche stanze per famiglie del Gardaland Magic Hotel di Castelnuovo del Garda, che sarà inaugurato il 31 maggio. Tre i temi: Grande Mago, Cristallo Magico e Foresta Incantata.



Il gatto delle nevi –D’inverno, è’ sicuramente intima e originale la piccola suite, dotata di ogni comfort, costruita interamente su un gatto delle nevi a Chiesa in Valmalenco (SO) in Lombardia. A 2.000 metri d’altitudine, la si raggiunge in funivia, e poi in motoslitta. La vista mozzafiato sulle montagne della Valmalenco è assicurata, così pure un caldo bagno nella vasca rossa con vista sul Bernina.



Alloggiare in un faro – Sempre in Irlanda, tre romantici fari tra cui scegliere, parte della collezione Great Lighthouses of Ireland, situati sulla costa a nord di Belfast Lough, lungo la famosa Causeway Coastal Route. I fari sono arroccati su alte scogliere e dagli alloggi si possono godere incredibili panorami.



Dormire in un caveau - Era una banca con tanto di caveau, sala riunoni per il Cda e uffici. L’Hotel Indigo The Hague si trova a L’Aia, capitale dell’Olanda in un edificio proprio di fronte al Palazzo Reale ed è uno dei palazzi “ufficiali” e fastosi della capitale dei Paesi Bassi, in un quartiere celebre per le boutique di moda, gallerie d’arte e antiquari. Lussuoso e confortevole ha mantenuto pur con altre funzionalità l’antica struttura, con tanto di porte blindate.



Musica dal vivo - A Stoccolma, musica dal vivo all’ Hellsten's Glashus: almeno una volta alla settimana, la scena live di questo boutique hotel a 3 stelle ricavato da una vecchia vecchia fonderia nel quartiere più alla moda, ospita artisti affermati e nuovi talenti e gli appassionati di musica accorrono ai concerti, che hanno ingresso gratuito.



Nei depositi per le merci - L’Hotel 26 è uno degli alberghi più particolari di Utrecht, nei Paesi Bassi, dato che le camere sono collocate all’interno di autentiche cantine affacciate sui canali, vicino ai cantieri navali, dove venivano stoccate le merci da spedire in tutto il mondo. Tutte le camere dispongono di una piccola terrazza privata affacciata sul canale, in un angolo della città appartato e romantico.



Torino, al Lingotto - L’hotel DoubleTree by Hilton Turin Lingotto è ospitato nello storico ex stabilimento FIAT, restituito alla città dopo il recupero firmato Renzo Piano. L’hotel si trova nelle vicinanze del Centro Conferenze Lingotto e dell’omonima stazione della metropolitana. Questo simbolo di Torino si caratterizza per l’originale architettura, i soffitti alti e le grandi finestre, contraddistinto sia dalla luce naturale sia dalla sua famosa pista di prova sul tetto, ripresa nel film “The Italian Job”.