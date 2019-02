Camere con vista sui paradisi in terra

Borneo Eagle Resort (Borneo Malese) - Questo boutique hotel da pochi mesi aperto a Tiga (isola vulcanica all'interno di un parco nazionale) si trova in una location assolutamente suggestiva e remota, direttamente sul mare e a un’ora e mezzo di macchina da Kota Kinabalu. Realizzato secondo una filosofia olistica, per il massimo confort e privacy degli ospiti dispone di sole 13 ville di fronte al Mare Cinese Meridionale. Un maggiordomo personale è a disposizione dei clienti 24 ore su 24. Il raffinato ristorante Eagle Nest propone piatti di ispirazione asiatica e occidentale con ingredienti a chilometro Zero.



Kura Kura Resort (Indonesia) - Un Parco Marino, situato tra il Borneo e l’isola di Giava, dove il verde della vegetazione e il blu dell’Oceano Indiano si incontrano nel turchese intenso delle acque poco profonde delle lagune intorno alle isole: qui, sull’isola di Menjawakan nell’arcipelago di Karimunjawa, sorge il Kura Kura Resort, raffinata struttura perfettamente integrata nell’ambiente, con le sue basse costruzioni nascoste dalle palme. Venti pool villas e quindici cottage, disposti sull’isola in modo da garantire tranquillità e privacy, con tutte le comodità di servizi comuni come ristoranti, bar, spa e piscine.



Soneva Kiri (Thailandia) - Sull’isola Koh Kood a sud-est di Bangkok (quarta isola in ordine di grandezza della Thailandia, ma la meno popolata), il resort offre una combinazione ineguagliabile di lusso, approccio ambientale, autentiche esperienze tailandesi e salutari cibi biologici. Dispone di 36 ampie ville con piscina a livello della spiaggia, in collina o sulle scogliere (tutte con vista sul Golfo di Thailandia). Per gli ospiti, piccoli fuoristrada elettrici personali e maggiordomi individuali. Fra le cose insolite, la cioccolata e la gelateria artigianale, un osservatorio astronomico ad alta tecnologia e la spettacolare casa Pod per pranzare sull’albero.



Zemi Beach House (Caraibi) - E' un boutique hotel sulla spiaggia di Shoal Bay ad Anguilla, considerata una delle più belle del mondo. Si può scegliere di alloggiare in camere oppure in ville indipendenti. Bar e ristoranti pied dans l’eau allietano le serate sotto le stelle e la Zemi Thai House Spa regala benessere e relax in un ambiente intimo e autentico: si tratta infatti di una vera e propria casa Thai del XVIII secolo, trasportata qui dalla Thailandia negli anni ’80, che vanta il primato di essere stata la prima Casa del Benessere di Anguilla. Il resort è un rifugio esclusivo per rilassarsi e godere a pieno del fantastico mare caribico.



Four Seasons Private Island Maldives at Voavah (Maldive) - Nell'atollo di Baa (World Biosphere Reserve dell'UNESCO ) questa incantevole isola privata viene riservata per uso esclusivo ad un solo ospite con i suoi accompagnatori. Accoglie al massimo 22 persone, che hanno a disposizione 7 suite, centro immersioni, l'Oceans of Consciousness Spa e uno Yacht di 19 metri. La prenotano celebrities alla ricerca di privacy, ma anche chi vuole vivere momenti indimenticabili con gli amici e la famiglia, festeggiare un anniversario importante.



Thonga Beach Lodge (Sudafrica) - Incastonato tra la lussureggiante vegetazione della costa del Maputuland, nella provincia sudafricana del KwaZulu-Natal, il Thonga Beach Lodge si trova all’interno dell’iSimangaliso Wetland Park ). Ad accogliere gli ospiti, una lussuosa e intima struttura immersa nella natura, costruita nel rispetto dell’ambiente con materiali completamente naturali. Nei mesi caldi dell’estate sudafricana, che ha le stagioni invertite rispetto all’Italia, sono numerose le attività che il Thonga Beach Lodge offre ai propri ospiti, tra cui immersioni, rilassanti escursioni in kayak, passeggiate nella foresta costiera, affascinanti uscite notturne in jeep alla ricerca delle tartarughe Liuto e delle tartarughe Careta-Careta che, da novembre e febbraio, frequentano questi lidi per la posa delle uova.