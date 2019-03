Gite fuori porta: sapori e sagre per tutti

BEEF & SNOW - Obereggen (Bolzano) - Tra le splendide vette dolomitiche dell'Alto Adige, in Val d'Ega, tra una discesa e l'altra sugli sci ci si può rifocillare con ottimi piatti di carne di manzo. Fino a domenica 31 marzo sono in programma eventi gastronomici dedicati alle specialità locali e in particolare alla carne di manzo; nei rifugi e nelle baite dei comprensori sciistici di Obereggen e Carezza vengono servite tante specialità altoatesine cucinate con carne proveniente dai pascoli locali. INFORMAZIONI www.obereggen.com/it/beef-snow.



MASTRO BIRRAIO - Santa Lucia di Piave (Treviso)- Boccali spumeggianti e colmi di birre di ogni colore, bionde, rosse e scure, anche home made, per tre fine settimana con i boccali alzati da venerdì 29 marzo a domenica 14 aprile due padiglioni fieristici sono a disposizione degli appassionati per far loro scoprire tanti nuovi sapori e i segreti della birra di produzione artigianale. Mastro Birraio propone centinaia di birre diverse per gusto, composizione, doratura e fermentazione; ogni fine settimana si alternano 20 diversi birrifici e 10 gastronomie di alta qualità. Ci sono corsi di degustazione, di abbinamento e di produzione "casalinga" e artigiana di questa antica bevanda, mostre tematiche sul mondo del bar e visite guidate ai birrifici locali. Tutti i giorni intrattenimento con musicisti e artisti di strada. INFORMAZIONI: www.fierabirra.it.



STREET FOOD VILLAGE - Novara - Piazza Puccini, nel centro storico della città, è la sede in cui si radunano i pittoreschi trucks che, con le loro sfiziose specialità di cibo di strada, riempiono di profumi e sapori i piatti di chi non sa resistere alla golosità. Da venerdì 29 a domenica 31 marzo lo Steet Food Village per un intero weekend offre un viaggio nel gusto e nella gastronomia delle diverse regioni d'Italia. Tutti i piatti vengono preparati nel rispetto di antiche tradizioni, con ingredienti selezionati e di alta qualità. Ci sono anche musica e spettacoli live. Info: www.streetfood.it.



PRIMAVERA DEI VINI - Rovescala (Pavia) - Pinot nero, Bonard, Cabernet Sauvignon e Malvasia secca: per scoprirli e lasciarsi inebriare ci sono ben cinque domeniche, fino al 31 marzo, alla scoperta di sfumature e bouquet aromatici dei vini dell'Oltrepò Pavese. Ogni domenica, dalle 10.00 alle 18.00, gli stand gastronomici propongono tante specialità locali e prodotti tipici, che accompagnano la degustazione guidata di oltre 100 etichette. Non mancano il mercatino dell’artigianato e della gastronomia, i giochi per i più piccoli, convegni e tavole rotonde sull'enoturismo, il vino nella storia e l'acquisto consapevole. INFORMAZIONI sulla pagina Facebook dedicata.



SALONE NAZIONALE DELLE SAGRE - Ferrara - Sabato 30 e domenica 31 marzo Ferrara è capitale dei buoni sapori in un evento che riunisce la qualità della tradizione culinaria di tante regioni, presenti al Salone, occasione perfetta per degustare liberamente oltre 300 mila prodotti e prelibatezze provenienti da Emilia-Romagna, Veneto, Puglia, Piemonte, Trentino, Lazio, Umbria, Toscana e Lombardia, e dei migliori piatti di tutte le sagre presenti. Ci sono anche dimostrazioni, gare, corsi e convegni su numerosi prodotti tipici. Ci sono anche eventi dedicati agli appassionati di danze, di auto e moto, camper, hobby e creatività femminile. Per i più piccoli c’è anche un grande parco di gonfiabili. INFORMAZIONI www.salonedellesagre.it.



SAGRA DEL TARTUFO MARZUOLO - Certaldo (Firenze) - Tre fine settimana dedicati ai palati raffinati tra le colline toscane, fino a domenica 31 marzo: il borgo medioevale di Certaldo, in provincia di Firenze, ospita una bella sagra dedicata al prezioso tartufo locale, occasione perfetta per conoscerlo e gustarlo insieme alle deliziose specialità della cucina toscana. Tra i piatti che si possono assaporare ci sono, ad esempio, i crostini di polenta al tartufo, tagliolini o ravioli al tartufo, tagliata e tartufai carpaccio e molto altro. In occasione della sagra viene anche premiato il tartufaio più anziano INFORMAZIONI sulla pagina Facebook dedicata.



SAGRA DELLA POLENTA - Viepri di Massa Martana (Perugia) - Dieci giorni consecutivi in provincia di Perugia, da venerdì 29 marzo a domenica 7 aprile (con una pausa il giorno del 1° aprile), nel segno della buona cucina e delle tradizioni gastronomiche. Protagonista è la polenta, da assaggiare in decine di combinazioni di piatti e menu. La si può gustare in tutte le salse e di tutti i colori: gialla, bianca e rossa, da sola o in compagnia di tante specialità come braciole di maiale, salsicce, arrosticini di maiale, scottadito di agnello e stringhetta di vitello e, naturalmente, tanto buon vino. Gli stand enogastronomici sono allestiti in una tensostruttura riscaldata e sono aperti tutti i giorni dalle ore 19.30 alle ore 22.30, la domenica anche a pranzo. Possibilità di prenotare anche online il proprio menu. Ci sono anche serate danzanti, passeggiate a cavallo, raduno e sfilata di auto d'epoca e intrattenimento. INFO: www.prolocoviepri.it.



CIOCCO FEST NEL BELICE - Partanna (Trapani)- Weekend di dolcezza in Sicilia, da venerdì 29 a domenica 31 marzo, con il cioccolato in tutte le sue forme e tanti deliziosi prodotti siciliani, dagli arancini alle cassate. Per i bambini ci sono i giochi gonfiabili, per tutti ci sono la pista di quad, visite guidate al castello Grifeo e musica dal vivo. INFORMAZIONI: pagina Facebook della manifestazione. .