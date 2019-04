Gite fuori porta: gli appuntamenti tra gusto e natura

GEMME DI GUSTO – Trentino – Dal mercoledì 1 a domenica 5 maggio il Trentino propone, lungo la Strada del Vino e dei Sapori sono in programma tanti eventi per aperitivi, degustazioni e passeggiate nella natura. L’iniziativa è intitolata "Gemme di Gusto" ed è giunta alla sua 9° edizione. Oltre a Trento, ci sono manifestazioni un po’ dappertutto, dalla Piana Rotaliana alla Vallagarina, dal Lago di Garda alla Valle di Cembra: sono in programma passeggiate, trekking, visite guidate tra arte e cultura, all’insegna delle attività plein air il tutto, tra boschi e natura. INFORMAZIONI www.tastetrentino.it.



BIKE FESTIVAL GARDA TRENTINO - Riva del Garda (Trento) – Gli appassionati di mountain bike di tutta Europa si danno appuntamento nella bella località in cima al Lago di Garda per fare, vendere e soprattutto per pedalare. Da venerdì 3 a domenica 5 maggio oltre 150 espositori con più 300 marchi e le aziende più importanti del settore confluiscono a Riva per la gioia degli oltre 30mila bikers attesi. Nel corso del festival vengono presentati nuovi modelli e prodotti, con la possibilità di testarli in prima persona. Evento clou della manifestazione sarà la Rocky Mountain Bike Marathon, con partenza e arrivo a Riva del Garda, con 2.500 iscritti in gara su quattro percorsi differenti: Facile (28 km/700 hm), Piccola (44,79 km/1523 hm), Grande (75,7 km/2822 hm) ed Estrema (91 km/4000 hm). Ci sono anche la competizione di Enduro nella Specialized-SRAM Enduro Series, il Junior Trophy per i bambini dai 3 ai 14 anni, e la Open Night, ovvero l'apertura in notturna dell'area fieristica. INFORMAZIONI riva.bike-festival.de.



FISH&CHEESE - Jesolo (Venezia) - Il primo fine settimana di maggio è tutto dedicato ai buoni sapori offerti dal connubio pesce-formaggio. Appuntamento a Jesolo con tre giorni di festa da venerdì 3 a domenica 5 maggio, in compagnia dei migliori formaggi italiani e con la cucina di mare, tra le bancarelle della mostra mercato (aperta dalle ore 10.00 alle ore 20.00) per scoprire formaggi di alta qualità e prodotti ittici freschissimi. Ci sono anche masterclass e laboratori guidati. Informazioni sulla pagina Facebook dell’evento.



COLORI, PROFUMI E SAPORI DI PRIMAVERA - Borghetto di Valeggio sul Mincio, (Verona). Il grazioso borgo a due passi dal Lago di Garda dedica alcune giornate alla natura e alla buona cucina. Da sabato 27 aprile a mercoledì 1 maggio i vicoli del paese sono un trionfo di colori, profumi e sapori di primavera in un evento dedicato a tutti gli appassionati di fiori; ci sono incantevoli composizioni realizzate per l'occasione, da acquistare per abbellire terrazzi o giardini e persino fiori da mangiare in curiose e inedite pietanze. Grande spazio è riservato ai prodotti tipici e di stagione. Orario continuato o dalle ore 10.00 alle ore 20.00. INFORMAZIONI www.valeggio.com .



SAGRA DEL CARCIOFO MORETTO - Brisighella (Ravenna) – Situata nel cuore del Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola, il borgo medievale di Brisighella celebra uno dei suoi prodotti tipici per eccellenza: il carciofo moretto. Domenica 5 e domenica 12 maggio lo si può gustare in mille modi nello stand gastronomico allestito per l'occasione, oppure nei ristoranti del borgo con menù creati ad hoc. Il carciofo locale è delizioso da mangiare crudo, oppure leggermente lessato, condito con sale e olio; in abbinamento al formaggio di fossa, come ripieno delle mezzelune, gli speciali tortelli locali. In occasione della sagra è anche possibile acquistarlo insieme a molti altri eccellenti prodotti locali come i salumi di mora, i formaggi, le confetture e tante primizie di primavera. INFORMAZIONI www.brisighella.org.



FESTA DEL BACCANALE - Campagnano (Roma) – La manifestazione si rifà alle antiche tradizioni dell’antica Roma: la tradizione popolare si anima a suon di vino, musica e buon cibo da venerdì 3 a domenica 5 maggio. Protagonisti sono vino e carciofi, da sempre fonte principale dell'economia familiare: si comincia con la celebrazione della messa nella Collegiata di San Giovanni Battista, nel centro storico, e con la benedizione dei gonfaloni delle contrade; si prosegue con la cena a base di prodotti della tradizione. La domenica mattina si svolge "in diretta" il processo di cottura e preparazione di 7000 carciofi, accompagnati da salsicce, sulla brace di sarmenti di vite per la “Scarciofata e Sarcicciata a la Panonta”; nel pomeriggio sono in programma il corteo storico in abiti cinquecenteschi con 450 figuranti che si conclude con il Ballo in Piazza, e il Palio dei Somari, la disfida a dorso d'asino tra le otto contrade. C’è anche la mostra mercato dei prodotti di artigianato, agroalimentare e ottima enogastronomia per tutti. INFORMAZIONI - www.prolococampagnano.it.



FRITTO MISTO - Ascoli Piceno – Un appuntamento “classico” per i buoni palati, con dieci giorni di delizie, da sabato 27 aprile a domenica 5 maggio, all’insegna della cottura più croccante e sfiziosa che c’è. Non si contano le prelibatezze che si possono assaggiare: arancini siciliani, olive all'ascolana, panzerotti e tempura giapponese fanno a gara per celebrare la tecnica della frittura, in ogni sua declinazione. Piazza Arringo ospita il Palafritto e un percorso culinario in cui assaggiare infinite specialità a base di fritto: ci sono la pizza fritta napoletana, lo gnocco fritto di Modena, il fish and chip e la tempura giapponese. Sono in programma cooking show, degustazioni di vini, un percorso alla coperta delle farine, la possibilità di scoprire abbinamenti enogastronomici, e tanto divertimento. Per i bambini ci sono laboratori e attività appositamente predisposte. Il programma è sul sito www.frittomistoallitaliana.it.



PERUGIA FLOWER SHOW – Perugia - Il fine settimana da venerdì 3 a domenica 5 maggio è il momento perfetto per scoprire piante rare e inconsuete esposte dai migliori giardinieri e florovivaisti d'Italia, riuniti a Perugia per una originale mostra mercato. L’evento è ospitato presso i Giardini del Frontone, luogo ideale per incontrare numerosi espositori tra i migliori del panorama florovivaistico nazionale con le loro collezioni più affascinanti. Ci sono arbusti insoliti, alberi da frutto, specie antiche e ritrovate, graminacee ornamentali, bulbi, rose antiche e moderne, e ancora orchidee, piante acquatiche e aromatiche. Una sezione è dedicata all'artigianato di alta qualità, alle attrezzature da giardinaggio professionali, all'arredamento da esterno e da interno, così come eccellenze enogastronomiche e prodotti per il benessere. Per i bambini ci sono attività pratiche, laboratori didattici e giochi. INFORMAZIONI www.perugiaflowershow.com.