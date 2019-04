Lazio: apre a Cisterna lo strepitoso Giardino di Ninfa

Fioriture stagionali di rose, garofani, papaveri, peonie, begonie, lavanda, salvia e rosmarino arricchiscono il Giardino di Ninfa in cui prospera anche una fauna quanto mai varia: il martin pescatore, l’assiolo, il picchio rosso, il falco pellegrino convivono con il tasso, l’istrice, la volpe, la faina, il riccio e la donnola.



Un viaggio nella natura - Il tutto, inserito nella cornice del Parco Naturale di Pantanello, che si estende per 100 ettari precedentemente destinati a colture agricole, dove sono stati ricreati gli ambienti umidi che caratterizzavano la Pianura Pontina. Monumento Naturale Regionale dal 2000, il Giardino di Ninfa si estende per circa 8 otto ettari, ombreggiati da 1.300 piante ed essenze floreali provenienti da ogni parte del mondo, in un habitat che le rende rigogliose: salici, pioppi, olivi, aranci, limoni, melograni ma anche aceri nipponici, betulle boreali, alberi dei tulipani, aceri dello zucchero, bambù, ciliegi cinesi, calle etiopiche.



Un giardino già nel VIII secolo - La storia di questo luogo inizia a metà dell’VIII secolo, quando fu donato dall’Imperatore di Costantinopoli a Papa Zaccaria. Da allora fu proprietà dei Conti di Tuscolo e dei Frangipane, per essere poi distrutta dall’imperatore Federico Barbarossa, prima di passare ai Conti di Ceccano e agli Annibaldi e, infine, divenire feudo della famiglia Caetani. La città fu nuovamente distrutta nel 1382 e abbandonata. Solo nel 1920 Ninfa risorse, grazie a Gelasio Caetani. e, successivamente, Roffredo e sua moglie Marguerite Chapin, alla quale il giardino è intitolato.



Parco letterario - Il Giardino di Ninfa fa parte del Sistema dei Parchi Letterari e ha ispirato scrittori e poeti come Virginia Woolf, Giuseppe Ungaretti e Alberto Moravia. Fra i molti riconoscimenti, nel 2015, ha vinto il concorso Il parco più bello d’Italia nella categoria Parchi Privati, scelto tra circa mille gioielli naturalistici dello Stivale; nel 2018, ha conquistato il secondo posto all’European Garden Award nella categoria “L’eredità europea dei giardini e del giardinaggio”.



Ninfa nelle stagioni - Fra le novità di quest’anno, “Ninfa nelle stagioni”, una passeggiata fra i colori stagionali del giardino e fra i ruderi della scomparsa città di Ninfa: un unico biglietto darà la possibilità di accedervi in primavera, estate, autunno e inverno e ogni volta il percorso di visita sarà diverso. Inoltre una giornata al mese sarà dedicata a visite speciali con la guida degli attori della compagnia teatrale di Latina La Bottega, che racconteranno il parco attraverso le parole di poeti e scrittori. Il Giardino di Ninfa sarà aperto al pubblico il 25 e il 28 aprile; l'1 e il 4, 5, 12, 19, 26 maggio. Per le visite guidate è necessaria la prenotazione.



Per maggiori informazioni: www.visitlazio.com