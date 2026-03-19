Giornate FAI di Primavera: appuntamento con la bellezza il 21 e 22 marzo

Sono quasi 13 milioni e mezzo gli italiani che hanno accolto l’invito del FAI dal 1993, anno della prima edizione dell’evento, al 2025, scoprendo o riscoprendo oltre 17.000 luoghi speciali delle città e dei territori in cui vivono. Le Giornate FAI di Primavera, così come quelle d’Autunno, sono una preziosa occasione per conoscere e apprezzare le meraviglie del nostro Paese, e nello stesso tempo aderire a un’importante iniziativa di sensibilizzazione e raccolta fondi della Fondazione, a sostegno della sua missione di utilità pubblica di cura e tutela del patrimonio culturale. Ciò che viene raccolto dalle iscrizioni e dalle donazioni ricevute durante l’evento sostiene concretamente le attività istituzionali e permette al FAI di portare avanti gli interventi di restauro e i progetti di valorizzazione, alcuni dei quali molto onerosi, nei 75 Beni che cura.