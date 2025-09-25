Appuntamenti in tutta Italia per le Giornate Europee del Patrimonio

Sabato 27 e domenica 28 settembre tornano in Italia le GEP – Giornate europee del patrimonio (European Heritage Days), la più estesa e partecipata manifestazione culturale d’Europa. L'evento, promosso dal Consiglio d’Europa e dalla Commissione Europea, prevede aperture straordinarie, visite guidate e altre iniziative culturali, organizzate nei musei e nei luoghi della cultura statali e non statali, con aperture straordinarie serali in programma per sabato sera, e ingressi al costo simbolico di 1 euro (escluse le gratuità previste per legge). Il tema scelto per questa edizione dal Consiglio d’Europa e condiviso dagli Stati aderenti alla manifestazione. è “Heritage and Architecture: Windows to the Past, Doors to the Future”' in italiano: “Architetture: l’arte di costruire”.