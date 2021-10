Genova: una settimana con i Rolli Days

"Vedrai una città regale, addossata ad una collina alpestre, superba per uomini e per mura, il cui solo aspetto la indica Signora del Mare”: così Francesco Petrarca , incantato come davanti a una visione mistica, descriveva Genova nel ‘300. Dal 4 al 10ottobre, per la prima volta da quando Le Strade Nuove e il Sistema dei Palazzi dei Rolli sono stati dichiarati Patrimonio dell’Umanità UNESCO , gli straordinari palazzi dell’aristocrazia genovese saranno aperti al pubblico per una settimana intera.

Sarà un’occasione unica per visitare le sontuose dimore genovesi, dal momento che molti palazzi sono tutt’oggi utilizzati come uffici, sedi di società, spazi privati – è resa possibile dalla collaborazione con Genoa Shipping Week: l’evento principe dello shipping Mediterraneo, infatti, sarà ospitato nei palazzi storici genovesi e – nei medesimi giorni – questi verranno aperti gratuitamente al pubblico di cittadini, visitatori e turisti.



Visite dal vivo - La Rolli Shipping Week permetterà una programmazione di sette giorni di visite dal vivo, che si svolgeranno nel pieno rispetto della normativa COVID, su prenotazione e con presentazione di Green Pass valido. Saranno coinvolti, nei giorni dal lunedì al venerdì, alcuni siti ogni giorno – a rotazione – che saranno accessibili tramite prenotazione online e vedranno il pubblico condotto alla visita degli interni dai Divulgatori Scientifici, marchio di fabbrica della qualità – anche relativa alla formazione dei giovani – delle manifestazioni legate ai Palazzi dei Rolli. La settimana culminerà nel weekend con l’appuntamento coi Rolli Days d’autunno: oltre 30 tra palazzi, ville e siti monumentali trasporteranno il pubblico nell’atmosfera del secolo dei genovesi, quando la città di Genova teneva in pugno i regni europei con l’attività dei suoi spregiudicati e abilissimi finanzieri.



Guide specializzate - In questo progetto straordinario di aperture, che coinvolgeranno oltre ai palazzi di via Garibaldi, via Balbi e del centro storico genovese anche Palazzo San Giorgio, le ville di Cornigliano e Voltri e altri siti straordinari, saranno coinvolti oltre 60 Divulgatori Scientifici, giovani professionisti under 40 formati ad hoc e retribuiti per essere i mediatori d’eccezione tra il pubblico e il patrimonio storico, artistico e culturale della città.



Itinerari tematici - Accanto alle visite curate dai Divulgatori, saranno disponibili tre itinerari tematici dedicati ad alcuni palazzi, condotti da guide turistiche abilitate, a cura di Explora Genova. Inoltre, nelle giornate di sabato 9 e domenica 10 saranno disponibili visite guidate per persone con disabilità. Come ogni anno, le aperture dei palazzi saranno accompagnate da un ricco calendario di eventi collaterali, il cui programma è in via di definizione: i dettagli saranno presto disponibili.

Per aggiornamenti e maggiori informazioni : www.visitgenoa.it/rollidays-online