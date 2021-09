Liguria da incanto: i borghi più belli da Apricale a Vernazza 

La Liguria è costellata da borghi incantevoli, spesso buen retiro per artisti o meta imperdibile per chi ama scoprire luoghi inconsueti. Sono infatti decine i paesi antichi e suggestivi dell’entroterra, alcuni con la prestigiosa Bandiera Arancione del Touring Club altri nel novero dei “Borghi più belli d’Italia”.

E accanto a realtà celebri, ci sono città e paesi meno conosciuti che, per la loro bellezza e particolarità, meritano una visita. Paesini arroccati sui crinali delle colline, dove la vita scorre lenta e al ritmo della natura, oppure a ridosso del mare. Un piccolo elenco.



Apricale – E’ chiamato anche il paese degli artisti per i murales dipinti sui muri delle case, in estate diventa la scenografia naturale del Teatro della Tosse, compagnia teatrale di Genova.



Cervo - E’ un magnifico borgo medioevale sul mare, teatro del Festival dei Corallini in estate.



Dolceacqua - Un susseguirsi di case arroccate dallo scenografico ponte romano fino al Castello del Principe Andrea Doria.



Castelnuovo Magra – In questo pittoresco paesino, nelle antiche cantine nel settecentesco Palazzo Amati-Ingolotti-Cornelio ha sede l’Enoteca Pubblica della Liguria e della Lunigiana.



Riomaggiore e Manarola – Le due località sono all’interno del Parco Nazionale delle Cinque Terre, gioielli urbanistici con le tipiche case-torri.



Tellaro - Un angolo di mondo che sembra fatto apposta per proteggere dai rumori del mondo che fu amato dai registi Mario Soldati e Attilio Bertolucci.



Triora – Arroccato sul monte è il celebre borgo delle streghe: la storia locale di Triora testimonia dei famosi processi di stregoneria che avvennero alla fine del ‘500.



Mendatica - E' un magnifico paesino di montagna dove gustare la tipica “cucina bianca” e dove ogni anno si rinnova l’antica tradizione della transumanza.



Varese Ligure - Un borgo dall’inconsueta forma circolare, situato nella Valle del biologico, dove tutto sa di rispetto della natura.



Vernazza – Una meraviglia all’interno del Parco Nazionale delle Cinque Terre: sorge su uno sperone roccioso da cui scendono vicoli strettissimo fino alla piazzetta sul mare