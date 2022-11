Gatti e gattini: a Roma SuperCat Show 2022

Tra gli appuntamenti in calendario sabato 12 novembre, segnaliamo alle ore 11.30, il Flash Mob con i gatti protagonisti del musical “Cats” che debutta al teatro Sistina il 7 dicembre prossimo (Info: www.ilsistina.it/cats/). Altri due Flash Mob, sono previsti domenica alle ore 12.00 e ore 14.45, per una vera anteprima con figuranti truccati da gatti come vuole il musical tratto dal libro di T.S. Eliot “Old Possum’s book of practical cats”. Per la prima volta al mondo, il musical ha ottenuto dall’autore l’autorizzazione a essere ambientato a Roma, città nota nel mondo per le sue colonie feline, in una ipotetica e futuristica “discarica” di opere d’arte e reperti archeologici con il Colosseo sullo sfondo, tra statue di Marco Aurelio, frammenti di Bocca della verità, capitelli, colonne e altri reperti.



Sempre sabato, alle ore 15, si svolge l’esibizione in passerella oltre 50 esemplari di Sacri Birmania, una razza feline tra le più belle ed eleganti: sono previsti premi per sei vincitori per le varie categorie (maschio adulto, femmina adulta, maschio sterilizzato, femmina sterilizzata, cucciolo e giovane)

I Sacri Birmania non sono gli unici esemplari blasonati che si possono ammirare durante l’evento. Ci sono anche alcune tra le razze più ricercate, tra cui i Bengal, simili a piccoli leopardi; gli Abissini, i Blu di Russia, i British Longhair e Shorthair, i Burmesi, i Burmilla, i Certosini, i Devon Rex, gli Esotici, i Maine Coon, i Neva Masquerade, i Norvegesi delle Foreste, gli Orientali, i Persiani, i Ragdoll, i Siberiani, i Siamesi e i nudi Sphynx.

Oltre ai circa 600 esemplari “nobili”, con pedigree e provenienti dai migliori allevamenti mondiali, non mancano gli adorabili micetti e gattoni di “pura razza stradale”, meno fortunati e in cerca di una casa, raccolti presso il corner adozioni a cura dell’Arca onlus (www.igattidellapiramide.it), diretta da Marzia Pacella, partner storico di SuperCat Show.

I giudici internazionali dell’ANFI sono anche impegnati nei vari “Best in Show” e nell’assegnazione di svariati premi, tra cui: “Gatto nero più giovane”, “Gatto più giovane in assoluto escluso il nero”, “Gatto rosso più votato”, “Allevatore con più gatti iscritti”, ”Espositore proveniente da più lontano”, “Gatto trovatello con la storia più bella” e “Trofeo SuperCat Show” dell’anno, conferito al gatto più votato nei due giorni espositivi.

NOVITÀ SHOPPING E SOLIDALI AGLI STAND – Non mancano le opportunità di shopping, con tante novità proposte nei diversi stand, dagli originali mobili-cuccia come l’albero-tiragraffi di Pepet, alle super-offerte di Majestic Pet’s, dallo stand di Schesir al palco della Natural Trainer dove ogni 30 minuti si spiegano al pubblico le caratteristiche delle razze presenti. Tante offerte speciali agli stand di Monge, Farmina, Prolife o Oasy. Come da tradizione, sono a disposizione del pubblico consulenze mediche gratuite allo stand “Sos Veterinari”.

ATTIVITÀ PER BAMBINI – Tanti giochi e iniziative coi baffi per i più piccoli: oltre al trucca bimbi a tema felino, ci sono la festa “coi baffi” e tanti spettacoli con gli artisti di “Atelier Fantastico”.

Super Cat si svolge grazie al contributo del main sponsor Monge, e dei top sponsor Schesir, ProLife, Natural Trainer, Royal Canin, Farmina, Oasy e Visan.



Informazioni e biglietti, acquistabili anche online per evitare la fila all’ingresso, sul sito www.supercatshow.com.