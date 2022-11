Cremona: una festa di nove giorni nel nome del Torrone

Un ricco calendario che accompagnerà i visitatori alla scoperta di svariate tipologie di torrone provenienti da tutta Italia, anche nel nome di un indimenticabile attore, il cremonese Ugo Tognazzi.



Non solo torrone: Cremona, la città dei liutai, di Stradivari è ormai una meta fissa per i gourmet di tutto il mondo per il suo comparto agroalimentare con i superlativi salumi, i formaggi, le mostarde e, naturalmente il torrone, il dolce tipico, la cui produzione è supportata da ditte dolciarie note in tutto il mondo come Sperlari, Vergani e Rivoltini.



Piazza Duomo - Epicentro della festa sarà piazza Duomo: l’animeranno graziose installazioni creative, per scattare le foto natalizie, e svariate attività a base, ovviamente, di tanto buon torrone, come la “Fabbrica del torrone”. Molte le novità che sveleremo nei prossimi giorni: uno dei protagonisti della nove giorni sarà o dei massimi esperti della profumeria italiana Cristian Cavagna, per regalare un'inedita esperienza gusto-olfattiva. Altre immancabili guest star che parteciperanno ai momenti di festa in città.



Ti racconto Cremona – Tra le innumerevoli iniziative della festa del Torrone ricordiamo “Ti racconto Cremona”, un percorso pensato per chi arriva a Cremona per la prima volta: si racconterà la storia della città in tre piazze attraverso gli eventi più significativi che saranno narrati guardando alcuni tra i monumenti più rappresentativi. Osservando con gli occhi e “ascoltando” le proprie gambe capiremo assieme perché esiste Cremona e come è cambiato il suo aspetto nel corso dei secoli, "diventando per due ore tutti cremonesi". Si camminerà lungo il cardo e il decumano della città romana, parleremo della distruzione della città del 69 d.c. fino ad arrivare al Medioevo ed immergerci nella descrizione della piazza del Comune (Torrazzo, Battistero, palazzo del Comune, Loggia dei Militi) e del grandioso cantiere della Cattedrale al cui interno sarà possibile approfondire anche la scoperta dell’arte rinascimentale cremonese nella navata centrale.



Il museo del violino – A Cremona anche per visitare un museo unico al mondo dedicato allo strumento sovrano a Cremona: il violino. Le origini, la storia degli strumenti ad arco, i secoli d´oro della tradizione liutaria cremonese, gli oggetti e gli attrezzi originali provenienti dalla bottega di Antonio Stradivari, la vita e i segreti dei grandi liutai cremonesi. Il museo ospita strumenti musicali dal valore storico-artistico inestimabile: la collezione degli strumenti costruiti dagli Amati, dai Guarneri e da Antonio Stradivari, i violini antichi della collezione Friends of Stradivari e gli strumenti vincitori del Concorso Triennale organizzato a Cremona dal 1976.



Altri eventi – Tra gli eventi previsti per sabato 12 novembre, giorno dell'inaugurazione, da ricordare Mostarda progetto Mamo, dedicata a un altro prodotto storico del Cremonese: prevista la degustazione di Torrone e formaggi accompagnati ovviamente dalla Mostarda. Nei giardini di piazza Roma ecco il Torrone Street Food festival. Dalle 15 alle 18 si potrà salire sul Trenino Sperlari: un giro alla scoperta delle bellezze storiche e architettoniche della città di Cremona.



Per maggiori informazioni: www.festadeltorrone.com