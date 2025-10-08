Logo Tgcom24
Friuli: "Magici Intrecci Autunnali" al Castello di Strassoldo di Sopra

Un paesino annoverato tra i Borghi più Belli d’Italia, dove pietre, alberi e silenzi custodiscono storie millenarie

08 Ott 2025 - 06:00
Nel cuore del Friuli Venezia Giulia, dal 10 al 12 ottobre, il Castello di Strassoldo di Sopra - solitamente non accessibile al pubblico - aprirà eccezionalmente i suoi battenti per la 54ª edizione di “Magici Intrecci”: una rassegna che da 27 anni, ogni primavera e ogni autunno, accoglie i visitatori in atmosfere sempre diverse, ispirate ai colori, ai profumi e alle suggestioni delle stagioni, per emozionare chi è in cerca di autenticità, creatività e bellezza senza tempo.

120 ESPOSITORI - Circa 120 artigiani, vivaisti e piccoli produttori agricoli d’eccellenza, provenienti da tutta Italia, daranno vita a un percorso coinvolgente tra saloni storici, giardini segreti e angoli suggestivi del complesso castellano, dove ogni dettaglio è curato con amore. I visitatori potranno scoprire una straordinaria varietà di creazioni autenticamente artigianali: abiti unici, gioielli d’autore, arredi originali, piante rare e sapori genuini, tutti frutto di passione e maestria. Il tutto sarà decorato a tema autunnale, con le raffinate e ogni volta diverse creazioni che sono una delle attrattive dell'evento. La manifestazione è l’occasione perfetta per trovare regali di Natale originali.

MERAVIGLIE ARTIGIANALI - “Magici Intrecci” non è solo un viaggio tra le meraviglie del fatto a mano. È un invito a rallentare il passo, immergersi nella bellezza e lasciarsi ispirare, in un equilibrio delicato tra storia, natura e creatività. A rendere il tutto ancora più interessante, ci sarà anche un calendario di iniziative collaterali, che spazieranno dalle visite guidate nel parco del Castello di Sotto e nel borgo storico, alle conversazioni botaniche, dalle presentazioni editoriali alle attività dedicate ai più piccoli. Per chi desidera una pausa golosa, lungo il percorso saranno presenti tre punti ristoro selezionati, con proposte genuine da gustare tra scorci affascinanti e atmosfere rilassate.

Per maggiori informazioni: www.castellodistrassoldo.it

