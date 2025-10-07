Mercanteinfiera d’Autunno: 10 giorni di cose belle alla Fiera di Parma

La mostra "L'Archivio vivo di Antonio Colombo. Arte, ciclismo e design" racconta la storia imprenditoriale e collezionistica di Antonio Colombo, partendo dal 1919 e dall'attività paterna, Angelo Luigi Colombo. Il percorso illustra come un semplice tubo in acciaio si sia evoluto, trasformandosi in oggetti di design razionale (come gli arredi Columbus) e, successivamente, nei telai delle iconiche biciclette dei campioni del ciclismo. Questo slancio produttivo si intreccia in modo autentico con l'arte, elemento che ha rotto gli schemi e guidato Colombo verso una nuova dimensione, culminata nella Colombo's Gallery e nel suo Archivio. L'esposizione celebra l'eccellenza italiana e la passione che ha trasformato l'imprenditoria in collezionismo, svelando il dietro le quinte di oggetti che fanno parte della nostra storia collettiva.