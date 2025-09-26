Viaggio nel tempo nelle città murate: a Lazise come centinaia di anni fa

Rotta per Lazise sabato 27 settembre. Il borgo è interamente circondato da una fortificazione che risale all’Alto Medioevo. Ci si dirige verso la Dogana Veneta, un edificio monumentale del 1300 voluto da Cangrande della Scala come proprio naviglio sul lago, successivamente fu Arsenale della Repubblica di Venezia e poi dogana per il pagamento dei dazi previsti per le merci in transito tra Lombardia e Repubblica di Venezia. Qui alle 9,30 inizia con il Convegno internazionale dedicato alla salvaguardia del patrimonio monumentale delle città murate, con la partecipazione di esperti, studiosi e istituzioni. In questa sede è allestita la mostra fotografica itinerante sulle Città Murate del Veneto, attraverso la quale si ha una panoramica visiva sulle peculiarità architettoniche e storiche delle mura venete. In effetti Lazise non è stata scelta per caso fra le 34 aderenti all’Associazione Città Murate del Veneto per il debutto, ma perchè si presenta come una culla eccellente del progetto sulle città murate che punta a rafforzare l’identità territoriale e a raccontare in modo nuovo particolari poco conosciuti di queste cittadine, attraverso un’esperienza immersiva tra rievocazioni, incontri e sapori antichi. Lazise è uno dei borghi più suggestivi del Lago di Garda, finalista nazionale del contest “Il Borgo dei Borghi”. Al primo impatto sembra misteriosa chiusa dentro alla cinta muraria impenetrabile, poi diventa emozionante per il fascino suscitato dalla passeggiata sul lago, considerata una delle più belle di tutto il Garda; il caratteristico porticciolo, il Portovecchio, è la scenografia preferita per le foto ricordo.