FORNI & FORNAI•E: il festival del grano e del pane

Nel pomeriggio, per introdurre al mondo del grano, si svolge la proiezione del documentario “La terra mi tiene” e la presentazione collettiva del libro “Pane Buono”, che riunisce numerosi panificatori della penisola con approccio agricolo. A seguire, un bread tasting in cui diverse coppie di fornai e agricoltori raccontano il proprio pane in assaggio, condividendo le storie che stanno dietro al seme, al grano, alla farina e alla pagnotta stessa. In parallelo si sono in programma gli incontri “A tu per tu con il mondo del grano”, durante i quali agricoltori, agronomi, genetisti, mugnai, fornai e produttori di sementi raccontano a piccoli gruppi di persone la propria vita ed esperienza professionale. Sempre nel pomeriggio è in programma una lezione a cura di MadreProject - Scuola del Pane e dei Luoghi, e la presentazione dell’ultimo numero della rivista “L’Integrale”. La giornata si conclude alle ore 19.00 con un aperitivo a base di prodotti dei forni e degli agricoltori, con possibilità di acquisto. Per cena sono operative anche le cucine nomadi e agricole di Tocia! (Venezia), Agrofficina (Rimini) e Mimì e Cocotte (Trieste), che si cimentano con mangiari di strada e i prodotti del Mercato Ritrovato.