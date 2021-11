Fine settimana: le sagre più golose del weekend

Il primo fine settimana di dicembre ci proietta in un ambiente già natalizio : non mancano i buoni sapori come castagne e formaggi, ma sono sempre più numerosi i richiami alle festività di fine anno, con mercatini e sagre dedicate , ad esempio, al cioccolato . Ecco le più interessanti, in tutta Italia, per il fine settimana dal 3 al 5 dicembre.

MARCHÉ VERT NOËL, Aosta –Le atmosfere del mercatino natalizio di Aosta sono ormai entrate nel vivo: aperto fino al 6 gennaio 2022 il Marché Vert Noël trasforma l’antico Teatro Romano in un villaggio alpino con circa 50 chalet natalizi, punto di riferimento per chi è cerca di doni “made in Vallée”: Ci sono candele, saponi artigianali, ceramica, oggettistica artigianale in legno, abbigliamento in lana cotta, feltro, canapa e pizzi e prodotti gastronomici tipici della regione. Ci sono anche accessori per la casa, addobbi natalizi e originali creazioni d’antiquariato e di artigianato locale. Il mercatino è animato da eventi e piccoli spettacoli: il programma e gli orari di apertura sono online sul sito www.aostalife.it.

IL PAESE DI CIOCCOLATO Jesolo – Continua fino al 6 gennaio 2022 la fiera che trasforma la cittadina veneta in un goloso paese di cioccolato. Un vero e proprio villaggio è allestito in piazzetta Casablanca, dove assaggiare e acquistare le prelibatezze e insieme ammirare gli scultori al lavoro su grandi blocchi di cioccolato per creare vere opere d’arte, profumatissime e deliziose al palato. La biblioteca cittadina si trasforma in cioccoteca nella quale vengono allestiti numerosi eventi per grandi e bambini, tra cui laboratori creativi, di cucina e di cake design, letture e degustazioni guidate. Informazioni www.jesolo.it.

FIERA DEL FORMAGGIO DI FOSSA, Sogliano al Rubicone (Forlì Cesena) – Domenica 5 dicembre si conclude la rassegna dedicata al formaggio di fossa in corso a Sogliano al Rubicone, il piccolo centro romagnolo tra le vallate del Rubicone e del Marecchia. Il formaggio di fossa deve il suo nome agli ambienti sotterranei scavati nel tufo in cui è lasciato a stagionare e fermentare. Oltre alle degustazioni e all’esplorazione di tanti eccellenti prodotti proposti dalle bancarelle nel centro del borgo, la fiera ospita anche spettacoli teatrali, convegni, stand degli allevatori e coltivatori di Sogliano, oltre a momenti ricreativi per bambini e spettacoli musicali. I musei cittadini, tra cui il Museo del Disco d’Epoca, la Collezione di Arte Povera, il Museo della Linea Christa, il Museo Leonardo da Vinci e la Romagna, la Raccolta Veggiani, il Museo del Formaggio di Fossa e il Museo minerario, sono aperti gratuitamente. Informazioni www.visitsoglianoalrubicone.it.

LA FABBRICA DI BABBO NATALE, Pisa - Dal 4 al 12 dicembre presso gli Arsenali Repubblicani di Pisa è allestito il posto migliore in cui imbucare la letterina dei desideri natalizi. Nella Fabbrica di Babbo Natale si possono incontrare gli Elfi al lavoro nella costruzione dei giocattoli, a preparare biscotti e creare un’atmosfera davvero magica, mentre Babbo Natale è a disposizione per ascoltare i desideri dei bambini e per consegnare pacchi regalo e tante sorprese. Ci sono anche spettacoli di giocoleria e magia, laboratori, il teatrino delle marionette, il racconta-storie, il truccabimbi, e una immensa palla di neve di 4 metri nella quale entrare per una magnifica foto ricordo. Non manca, naturalmente il mercatino con i prodotti artigianali ed enogastronomici. www.lafabbricadibabbonatale.it.

FESTA D’AUTUNNO - SAGRA DEL PORCINO E DELLA CHIANINA, Castelfranco di Sotto (Pisa) – Si conclude nel fine settimana 4-5 dicembre la festa all’insegna dei sapori intensi della cucina autunnale toscana. Sede della sagra è la Casa del Popolo di Castelfranco di Sotto, dove si danno appuntamento i piatti della tradizione gastronomica locale, La manifestazione è alla sua nona edizione e quest’anno si svolge in forma ridotta rispetto alla sua versione tradizionale, ma è comunque possibile degustare ottimi menu a base di chianina e di funghi porcini: tortelli freschi o penna al ragù di chianina, tagliatelle fresche ai funghi porcini, bistecca di manzo ai porcini, hamburger di chianina o porcini fritti. Per accedere alla manifestazione è obbligatoria la prenotazione. Informazioni: www.facebook.com/SagraChianinaCastelfranco.

IL MERCATO NEL CAMPO - Siena - Appuntamento sabato 4 e domenica 5 dicembre con la festa della tradizione che rievoca l’antico Mercato della città, attivo già nel XIII secolo. Oggi come allora, il mercato è ospitato in Piazza del Campo, il cuore più intimo di Siena: ci sono banchetti di verdure e legumi, tavoli di stoffe e calzature, carne, latte, uova e formaggio, suddivisi per generi merceologici esattamente come avveniva un tempo. Ci sono poi le aree riservate ai banchetti di artigianato, come la lavorazione del cuoio, i calzolai e i produttori di stoffe, collocate nel centro della piazza. Non manca un palinsesto di appuntamenti dedicati al gusto con laboratori, show cooking, attività per bambini, musica, teatro e letteratura. Informazioni www.facebook.com/SienaMercatonelCampo.

“100 PRESEPI”, Città del Vaticano. Dal 5 dicembre al 9 gennaio 2022 il colonnato di Piazza San Pietro, a Città del Vaticano, ospita l’iniziativa “100 Presepi”, con i presepi più belli di creazione italiana e straniera, opera di artisti e artigiani che hanno allestito scene della Natività realizzate con i materiali più diversi: tra questi spiccano materiali nobili come corallo, argento, porcellane, vetro, bronzo, ferro battuto, ma anche materiali più comuni come legno, cartapesta e materiali di recupero. Le opere in mostra sono, in realtà, molte più di cento e comprendono opere realizzate anche con prodotti alimentari come cioccolata, pane, pannocchie, e oggetti insoliti come tappi, bottoni, gusci di frutti di mare, candele d’auto, matite e molto altro. Informazioni: www.100presepi.it.

SAGRA DELLA MOSCIARELLA, Capranica Prenestina (Roma)- La mosciarella è una pregiata varietà di castagne alle quali è dedicata una bella sagra in programma sabato 4 e domenica 5 dicembre nel comune in provincia della Capitale. La sagra, giunta alla 40esima edizione, è l'occasione giusta per assaggiare questi frutti deliziosi insieme a un buon bicchiere di vino, e per farne scorta per l'inverno. Ci sono anche chioschi con prodotti di artigianato e ottimi formaggi locali. L'evento si svolge nel pieno rispetto delle normative anti-Covid.

FESTA DEL CIOCCOLATO, Lecce – Appuntamento in Puglia con il cioccolato artigianale più buono da sabato 4 a mercoledì 8 dicembre, per una manifestazione promossa Associazione Cioccolatieri Choco Amore. L’appuntamento è in piazza Piazza S. Oronzo, con il Tour delle Feste Nazionali del Cioccolato. Per cinque giorni la città si trasforma in meta per i super golosi nel pieno rispetto delle normative anti contagio COVID-19. Gli stand dei maestri del cioccolato sono aperti dalle 10 del mattino fino a notte, per fare il pieno di dolcezza. Info sulla pagina Facebook dell’evento