In Emilia Romagna per un Natale coi fiocchi

Natale a Grazzano - Uno dei borghi dell’Emilia-Romagna in cui il Natale viene celebrato nel modo più suggestivo è sicuramente Grazzano Visconti, in provincia di Piacenza. Qui si inizia a festeggiare già da fine novembre, dove nel weekend 27-28 novembre verranno aperti la Casa di Babbo Natale e il Babbo Park, il luna park di Babbo Natale (aperti per tutte le Feste dalle 10 alle 19), con la ruota panoramica, lo scivolo, il jumping e tante altre attrazioni divertenti per le famiglie. Per la gioia dei golosi, da sabato 4 dicembre fino a mercoledì 8 dicembre (dalle 10 alle 19) il centro ospiterà anche il Festival del cioccolato by Chocopassion, da gustare non solo in tazza ma in tutte le forme realizzate dagli artigiani cioccolatieri di tutta Italia.



Natale a Gropparello - Quella che si respira tra le Gole del Vezzeno, sulle quali sorge il Castello di Gropparello (Pc), con l’avvicinarsi del Natale è un’atmosfera davvero incantata, resa ancora più magica dalla suggestione di un antico maniero addobbato a festa. Per le festività natalizie (da mercoledì 1 dicembre 2021 fino a lunedì 10 gennaio 2022) chi attraversa il ponte levatoio del Castello entra nelle antiche e magiche atmosfere natalizie della roccaforte.



Natale nella Rocca di Castell'Arquato - Prima edizione dell’evento “Visite Fatate in Castello” (domenica 5, 12 e 19 dicembre 2021), iniziativa pensata per permettere la visita della roccaforte anche ai più piccoli. Nelle tre domeniche di dicembre che precedono il Natale, la Rocca Sanvitale di Fontanellato (Pr) propone un visita guidata dalle 15.45 con i bambini e le loro famiglie accompagnati da un simpatico Elfo che racconterà di camini, balocchi e giochi che facevano i figli dei nobili Sanvitale.



Natale a Bologna - La magia del Natale a Bologna si respira nei mercatini dislocati in alcuni punti della città d’arte. Già da metà novembre, il portico monumentale della Chiesa di Santa Maria dei Servi accoglie l'Antica Fiera di Santa Lucia, una delle principali fiere della Regione. Camminando per le bancarelle si viene avvolti dal profumo del torrone e del croccante, tra decorazioni natalizie e statuine del Presepe da poter acquistare. Nel cuore del centro storico, in Via Altabella, a fianco della Cattedrale di San Pietro, è in corso la Fiera del Natale, un caratteristico mercatino natalizio dove, oltre agli immancabili dolciumi, è possibile trovare tante idee regalo scegliendo tra articoli artigianali, accessori per l'abbigliamento e giocattoli. Per gli amanti dei prodotti alimentari francesi, Piazza Minghetti e Del Francia ospitano da metà novembre il Mercatino di Natale Francese, fino a domenica 19 dicembre.



Natale a Ferrara - Ferrara a Natale diventa fiabesca: a partire da sabato 13 novembre Piazza Trento Trieste e il centro storico si sono animati con l’accensione delle luminarie e con il Christmas Village. Dalla Torre Ducale sui tetti delle abitazioni è partita una cascata di luci fino alle principali vie dello shopping nelle piazze Trento Trieste e Municipale. Da sabato fino a giovedì 7 gennaio 2022.



Natale a Comacchio – Quest’anno il Natale di Comacchio (Fe) è originale e ricco di iniziative. Si parte con la prima edizione dei mercatini che si specchiano sull’acqua nel centro storico di Comacchio (mercoledì 8, domenica 12 e 19 e venerdì 24 dicembre). Lungo il Canal Maggio (Via E. Fogli) e in centro, le tradizionali bancarelle sono allestite su barche capovolte che poggiano su un basso fondale, per rivivere le tradizioni di una città che da sempre è in simbiosi con l’acqua. Da mercoledì 8 dicembre a sabato 8 gennaio 2022.



Natale a Brisighella - A Brisighella si riaccendono le luci di Natale domenica 19 dicembre 2021 con la Fiaccolata dei Babbi Natale. L’antico borgo medievale risplende di piccole luci che a partire dalle 16,30 creano nel centro storico una magica atmosfera, invitando i visitatori a passeggiare nel mercatino allestito per l’occasione tra dolciumi, giocattoli, animazioni, bolle di sapone. Passeggiata in slitta gratuita per tutti.



Natale a Faenza - Le magiche atmosfere natalizie avvolgono la città di Faenza (Ra) già da sabato 27 novembre, con le luminarie che verranno accese nelle piazze e nelle vie del centro storico. Nello stesso giorno, in Piazza della Libertà, di fianco al Duomo, si illuminerà l'Albero di Natale. Ai piedi del grande Albero ci sarà la Posta degli elfi, la magica casetta di legno dove i bambini potranno richiedere il loro regalo a Babbo Natale. In Piazza Martiri della Libertà - lato Palazzo del Podestà – ci sarà la Giostra del bruco dedicata ai più piccoli, mentre in Piazza Nenni si potrà pattinare sulla Pista del Ghiaccio.



Natale a Forlì - Sarà un Natale scintillante quello della città di Forlì, che inizierà già dal 30 novembre facendo brillare il suo centro storico grazie a circa 20 installazioni luminose e due angeli di 9 metri in Piazzale della Vittoria. Novità anche per la pista di pattinaggio sul ghiaccio collocata attorno al monumento di Aurelio Saffi nell’omonima piazza, che sarà per la prima volta a forma ellittica. Il giorno dell’Immacolata (mercoledì 8 dicembre), partiranno i video mapping trasformando i palazzi di Piazza Saffi in un fiabesco paesaggio ghiacciato con suggestive scene polari e un trenino dei sogni, mentre su San Mercuriale saranno proiettate natività tardo medievali. Fino al 6 gennaio 2022.



Natale in Riviera – Mercatini eventi, iniziative di ogni genere ci saranno anche nei luoghi più topici della Riviera Romagnola: a Milano Marittima, Cervia, Cesenatico, Sant’Agata Feltria, Bellaria Igea Marina, Riccione, Rimini.



