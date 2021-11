Vetralla: il magico cammino nel Regno di Babbo Natale

Vetralla , il suggestivo borgo medievale in provincia di Viterbo, ama il Natale al punto da anticiparne la magia: qui i festeggiamenti cominciano addirittura nel mese di settembre. Dal giorno di apertura, il 17 settembre 2021, ad oggi, quando lo spirito del Natale entra nel vivo, “Il Regno di Babbo Natale” è già stato visitato da circa 400mila persone. Il grande successo dell’iniziativa dimostra come nel fondo del nostro cuore, indipendentemente dall’età, c’è un bambino che continua a desiderare la magia delle luci natalizie, degli Elfi che fabbricano giocattoli e della magica attesa della Festa più dolce dell’anno, Il “Regno di Babbo Natale” offre tutto questo, con il dolcissimo vecchio che attende i piccoli per ascoltare le loro richieste, la Scuola degli Elfi, la Casa di Babbo Natale e il Bosco di Ghiaccio . L’ingresso è gratuito e per l’accesso, al momento non è richiesto Il Green Pass.

Il villaggio natalizio 2021 è stato ammodernato con tante novità rispetto alle edizioni precedenti. Già all’ingresso ci si trova immersi in un mondo incantato, nel quale la realtà esterna,con il suo carico di preoccupazioni, non riesce a fare breccia. Ad accogliere i visitatori c’è il Villaggio degli Elfi, con le graziose casette dei piccoli assistenti di Babbo Natale, con la loro Officina e un trascinante entusiasmo.

Il percorso fatato passa attraverso la Casa di Babbo Natale, rinnovataper la nuova stagione, e attraversa il Bosco di Ghiaccio con l’Albero della Vita, novità di questa edizione. Il cuore del villaggio è il Victorian Village, che cresce e si trasforma in un’esperienza ancora più coinvolgente, con la pista di ghiaccio ecologico e le nuove attrazioni: tra queste, le FantaTazze, il CarosElfo e il MagiTreno. A dominare questo meraviglioso e incantato spazio, un grande palco su cui si alternano artisti di ogni genere. A fare da contorno e completare l’atmosfera si trovano una serie di attività diverse, dai punti di ristoro, anche con prodotti tipici ed esclusivi, agli outlet con bar e ristoranti annessi, alla galleria dello shopping. Insomma, il Regno di Babbo Natale è davvero il luogo perfetto per bambini da 0 a 999 anni, dove ognuno può lasciarsi andare a sognare.

Gli accessi sono gestiti seguendo tutte le normative anti-Covid, perché solo dove c’è sicurezza ci può essere magia. L’ingresso è gratuito e non c’è bisogno di prenotazione. Al momento non è previsto l’utilizzo del Green Pass, se non per entrare nel Victorian Village e in caso di particolati eventi. L’afflusso è regolato all’ingresso per evitare assembramenti eccessivi. All’interno è obbligatorio l’uso della mascherina.

Il Regno è aperto tutti i giorni con orario continuato dalle 9.30 alle 19.30 fino al 16 gennaio 2022. Si trova sulla S.S. Cassia km 62,200 – 01019 Vetralla (VT).

Per tutte le informazioni e per restare aggiornati sulle numerose iniziative in programma si può visitare il sito ufficiale www.ilregnodibabbonatale.it.