Arezzo Città del Natale: tornano i giorni della meraviglia

Tantissime le attrazioni che scandiranno ad Arezzo l’attesa del Natale e accompagneranno l’inizio del nuovo anno, a partire dall’originale percorso di istallazioni luminose che offrirà una lettura insolita di architetture e palazzi storici accompagnando il visitatore in un itinerario spettacolare e magico. Per accedere ad “Arezzo Città del Natale” è necessario il green pass secondo la normativa vigente. Potranno essere effettuati controlli a campione.



Mercato delle Meraviglie - Al “Prato”, grande area verde che domina la città, sarà istallata la suggestiva ruota panoramica che regalerà una vista mozzafiato sull’intero centro storico e verrà allestito il “Mercato delle Meraviglie” ricco di prodotti gastronomici tipici e tantissime curiosità. Qui (fino al 26 dicembre) troverà spazio anche il “Christmas Brick Arezzo” il villaggio natalizio realizzato con i mattoncini più famosi del mondo: oltre trecento metri quadrati tra mostra e laboratori pick&build dove appassionati e curiosi di ogni età potranno divertirsi ed esprimere la propria creatività. Dopo il 26 dicembre in questa area arriveranno due simulatori di corse da rally e Formula 1 per la gioia degli appassionati dei motori.



Il Villaggio Tirolese - In Piazza Grande (fino al 26 dicembre) si rinnoverà l’appuntamento con i Mercatini di Natale organizzati da Confcommercio Arezzo e si respirano le atmosfere uniche del Villaggio Tirolese con ben 32 casette di legno dove espositori dal Tirolo, dalla Germania e dall’Austria offriranno oggetti e tipicità natalizie. Sul fronte del gusto, due piccole baite somministreranno le migliori birre e piatti tipici tirolesi. A dare un tocco di verde allo scenario ci penserà il Christmas Gardenar, l’area dedicata agli abeti, piante e idee green per regali sostenibili.



La casa di Babbo Natale - Sempre in Piazza Grande, all’interno del Palazzo della Fraternita dei Laici torna la Casa di Babbo Natale. Fino al 19 dicembre, le antiche sale affrescate accoglieranno i laboratori per bambini e tante sorprese come l’Albero Parlante, la renna col naso rosso, o il Babbo Natale tra i più grandi in Italia, alto ben 5 metri e illuminato da migliaia di led e l’ufficio postale del Circolo Polare Artico, dove i piccoli potranno incontrare “dal vivo” Santa Claus per consegnargli a mano la letterina dei desideri.



Artigianato - Il Chiostro della Biblioteca diventa il “Chiostro delle meraviglie” e ospita l’eccellenza dell’artigianato locale: si comincia con “Gioiello in vetrina” realizzato da Confcommercio Arezzo (4 e 5 dicembre), si prosegue con "Gli artigiani del Natale" iniziativa promossa dalla Confartigianato Imprese Arezzo (dal 7 al 26 dicembre) e si conclude con appuntamenti dedicati all’antiquariato in attesa della Fiera Antiquaria che avrà luogo nel centro storico di Arezzo il 1 e 2 gennaio 2022.



Presepi e marionette - Presepi originali saranno allestiti nelle chiese di Arezzo e fra questi imperdibile sarà quello in movimento della chiesa di Piazza della Badia. Piazza San Jacopo e piazza Risorgimento ospiteranno un mercatino tradizionale caratterizzato da piccole casette in legno che offriranno l’atmosfera tipica del villaggio natalizio mentre Piazza Guido Monaco accoglierà il mercatino delle “Arti fatte a mano” con prodotti realizzati interamente a mano di diverse tipologie dall’oggettistica, alla bigiotteria, agli accessori. E proprio all’insegna della meraviglia prenderà il via il nuovo anno con un vero e proprio festival dedicato al teatro di figura che nel week end del 31 dicembre 1 e 2 gennaio porterà ad Arezzo artisti come Teodor Borisov, in arte il “Grande Lupo Bulgaro”, maestro indiscusso delle marionette. Sarà lui, insieme ad altri artisti a rendere ancor più straordinaria il 1 e 2 gennaio la prima edizione del 2022 della “Fiera Antiquaria” una delle fiere dell'antiquariato più importanti e grandi d'Italia che, da oltre 50 anni si tiene ogni prima domenica del mese e sabato precedente.



Per maggiori informazioni: www.arezzocittadelnatale.it