Ferrara: con Arkobaleno un Festival di pura magia  

Ferrara da giovedì 7 a domenica 10 novembre si trasforma in un luogo incantato in occasione della nona edizione di Arkobaleno , il F estival della Magia . E’ in programma un nutrito calendario di spettacoli, eventi e visite guidate ; ci sono anche la scuola di magia per i più piccoli e un innovativo evento di Magic Training & Business Matching. Tutto questo trasporta i visitatori in una dimensione affascinante e misteriosa, in cui la realtà e la fantasia si confondono tra giochi di prestigio, abilità di giocolieri, manipolatori ed escapologi, gag esilaranti e colpi di scena.

Tante le iniziative magiche, tra cui il Gran Gala al Teatro Nuovo, in programma sabato 9 novembre alle 21.00, con artisti che hanno calcato importanti palcoscenici internazionali, tra cui Maxim, Campione italiano di Magia 2019; il campione del mondo di Street Magic Mr. David, con i suoi stupefacenti numeri di giocoleria ed escapologia; la comicità magica di I Lucchettino; le grandi illusioni di Alberto Giorgi e Laura. E poi la Scuola di Magia nel foyer del Teatro Nuovo (il 9 novembre dalle 15.00 alle 18.00 - iscrizioni al negozio “E’ Natura”, info@enatura.it) nella quale i bambini possono imparare a costruire il primo gioco di prestigio, in compagnia della magica strega Trilli, e gli show degli artisti di strada tra le vie del centro storico ferrarese nei pomeriggi di sabato e domenica (dalle 15.30 alle 18.00).



Da non perdere le visite guidate ai monumenti più interessanti della città, sempre in un mood magico, come il percorso “La magia delle Dame Estensi”, alla scoperta dei misteri e dei segreti di Ferrara nei luoghi in cui celebri dame hanno segnato la storia della città (il 9 novembre alle 17.00, domenica 10 alle 10.30, con ritrovo in Piazzetta Sant’Anna). Inoltre, giovedì 7 novembre alle 15.00 si tiene all’Hotel Carlton, l’evento formativo di Magic Training & Business Matching per imparare ad applicare le tecniche dei mentalisti e dei prestigiatori al proprio lavoro e creare l’empatia necessaria per fare impresa.



Venerdì 8 novembre al Teatro Nuovo c’è l’Ecocircus, un programma riservato alle scuole, con doppia replica alle 9.30 e alle 11.15: gli studenti sono invitati a partecipare ad un moderno show delle meraviglie, in cui la spazzatura prende vita tra magie, acrobazie ed equilibrismi. Lo spettacolo, con Luca Regina, capocomico dell’Ecocircus, è in collaborazione con Arkobaleno Centro Idea.



Per prenotare diversi eventi e conoscere in dettaglio il programma completo del Festival della Magia, sito Internet: www.arkobaleno.it

Per scoprire i percorsi di visita e tutte le modalità di visita ai monumenti della città sito Internet www.visitferrara.eu