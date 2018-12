Eurochocolate Christmas: arriva il cioccolato di Natale

L’iniziativa prende il via da Andalo: da qui si sale in vetta a bordo della Chocovia, la cabinovia firmata Eurochocolate Christmas, che tutti i giorni, dalle 9 alle 12, accompagna gli amanti della montagna alla scoperta dei segreti del cioccolato. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con BeWell, prevede golosi break sulle piste e nei rifugi della Paganella Ski Area, nei quali sono presenti i team Eurochocolate Christmas che, tra le ore 12 e le ore 15, propongono una deliziosa pausa di ristoro tra una discesa e l’altra. C’è anche Miciock, il simpatico gatto delle nevi con tante golose proposte per i visitatori del comprensorio. Per tutti, con partenza dalle cabinovie di Andalo e dalla seggiovia Fai della Paganella, un dolcissimo Chocopass con sorpresa: chi, nel corso dell’evento, acquista uno skipass Paganella da 2 o più giorni, riceve un simpatico gadget cioccolatoso.



Tornando a valle, giovedì 13 si alza il sipario anche sull’atteso Choco Circus con tanti curiosi personaggi: dalla Donna Cannolo ai Chocolieri, passando per la Domatrice di Pasticceri. L’appuntamento è alle ore 12.15 con il primo spettacolo e, a seguire, alle 15, 16.15 e 17.30 per le repliche successive. L’ingresso è libero e gratuito e, al termine di ciascuna esibizione, viene offerto un gustoso omaggio firmato Melinda. Il Choco Circus è anche l’originale location degli appuntamenti riservati alle scuole, in programma sia giovedì e venerdì, alle ore 9.30 e alle 10.45. Si inizia con “A lezione di cioccolato”, il laboratorio firmato Icam dedicato ai più piccoli che, guidati da esperti, possono scoprire i segreti dell’amatissimo Cibo degli Dèi. In collaborazione con Melinda c’è poi Choco Fruit, un’attività didattica per insegnare ai bambini l’importanza di una corretta alimentazione.



In bella mostra per tutta la durata dell’evento ci sono l’imponente Choco Scalata, la tavoletta di cioccolato alta 7 metri che, sotto l’attenta supervisione delle Guide Alpine Trentino, attende i più ardimentosi a Fai della Paganella, e la maxi Choco Cornice, installata ad Andalo, per originali scatti all’insegna di golose condivisioni sui social. Le attività sono gratuite e prevedono un dolce omaggio per tutti i partecipanti.



Tanto cioccolato anche a Molveno, con le attività firmate Chocolake. Piazza San Carlo ospita, infatti, l’originale Spalm Beach, per un dolce relax tra golosi spuntini e incantevoli panorami, insieme al maxi Choco Selfie, il selfie stick a tema cioccolato lungo ben 5 metri, grazie al quale è sufficiente condividere la propria foto con #eurochocolate per ricevere un omaggio goloso.



Sempre ad Andalo è installato il Chocolate Show, l’emporio del cioccolato che si appresta a conquistare i visitatori grazie alla presenza di oltre 20 realtà, tra produttori italiani e marchi internazionali. Le attività proseguono nel pomeriggio di giovedì con i primi tre appuntamenti di Masterchoc che, in Piazzale della Paganella ad Andalo, attende tutti gli amanti della pasticceria. Si inizia alle 15 con l’appuntamento firmato ICAM “Ciocopasticceria, realizza i tuoi dolci come un vero pasticcere!”. Si prosegue, alle 16.30, con ”Il Trentino al cioccolato”, cooking show alla scoperta dei sapori della Paganella. Si chiude in bellezza, a partire dalle 18, con una degustazione grappa & cioccolato a cura dell’Istituto Tutela Grappe del Trentino e Vanini. L’ingresso è gratuito, su prenotazione. Prende il via giovedì anche la rassegna Cioccolata con L’Autore che alle ore 17, presso le Biblioteche della Paganella in Piazzale Paganella 3, vede protagonista Eva F Dewalker e il suo libro Sabbia/Sand.



Gli appuntamenti culturali proseguono con l’apertura delle tre esposizioni in programma ad Andalo: Dal Cacao al Cioccolato, Panini & Cioccolata, quest’ultima frutto della collaborazione con il Comune di Modena, il Museo della Figurina di Modena e la Fondazione Modena Arti Visive, entrambe in Piazzale Paganella, agli Incarti golosi by Kramsky, in bella mostra in Piazza Dolomiti.



Infine, chi non conoscesse le proposte a tema cioccolato delle oltre 50 strutture convenzionate del Comprensorio, trova tutte le informazioni nella sezione Circuiti diffusi sul sito Internet della manifestazione: www.eurochocolate.com/christmas2018 . Il sito contiene anche il programma completo di tutte le iniziative in calendario.



Eurochocolate Christmas è organizzato da Gioform, titolare del marchio e del format Eurochocolate, e promosso dall’Azienda per il Turismo Dolomiti Paganella, Trentino Marketing, l’Assessorato al Turismo della Provincia Autonoma di Trento e dai Consorzi Turistici dell'Altopiano della Paganella, che raggruppa i Comuni di Andalo, Fai della Paganella, Molveno, Cavedago e Spormaggiore.