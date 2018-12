Le sagre dolcissime che anticipano il Natale

IL PAESE DI CIOCCOLATO - Jesolo (Venezia) – In tutti i weekend del mese, fino a domenica 30 dicembre, la cittadina veneta si trasforma in un vero paese del cioccolato, costruito intorno al grande albero di Natale in piazza I Maggio: qui di possono assaggiare e acquistare deliziosi dolci e ammirare vere e proprie sculture di cioccolato. Ci sono concerti live, la scuola dei folletti e le esibizioni del coro gospel. La biblioteca si trasforma in cioccoteca e accoglie numerosi eventi per grandi e piccoli, tra cui laboratori creativi, di cucina e di cake design, letture e degustazioni guidate. Ingresso gratuito. INFO: www.jesolo.it/il-paese-di-cioccolato.



FORMANDI – SAPORI E FORMAGGI DI MONTAGNA - Sutrio (Udine) - Una straordinaria selezione di formaggi di malga della montagna friulana è in mostra e degustazione domenica 16 dicembre a Sutrio, in Carnia. La rassegna, è ospitata nella suggestiva cornice di Cjase dal Len, un’antica segheria da poco restaurata. Dalle 11.00 alle 18.00 Cjase dal Len viene aperta al pubblico con assaggi di tutti i formaggi delle 24 malghe, abbinati a una selezione di Vini Naturali del Friuli VG (prezzo di ingresso e degustazione: 15 €). Lunedì 17 si svolge una inconsueta Asta di formaggi di malga del Friuli Venezia Giulia, nella quale ci si possono aggiudicare forme particolarmente pregiate e rare. INFO: www.formandifvg.it.



EUROCHOCOLATE CHRISTMAS - Comprensorio della Paganella (Trento) - La montagna si copre di dolcezza, da giovedì 13 a domenica 16 dicembre, per quattro giorni golosissimi dedicati interamente al cioccolato. Ci sono degustazioni, cooking show e laboratori per i bambini, il Choco Circus con tanti curiosi personaggi tra cui la donna cannolo, i chocolieri, la domatrice di pasticceri e altri ancora. Gli sportivi possono cimentarsi nella Choco Scalata, una parete da arrampicata di 7 metri che riproduce una maxi tavoletta oppure partecipare a uno dei numerosi appuntamenti legati al mondo dello sci. Domenica 16 è in programma la creazione della Choco scultura da un blocco gigante di cioccolato. INFORMAZIONI: www.eurochocolate.com/christmas2018.



BABBO RUNNING - Milano – La capitale lombarda schiera una vera e propria armata di Babbi Natale all’insegna della solidarietà. Grandi e bambini si danno appuntamento sabato 15 dicembre alle ore 15.00, per una grande marcia di beneficenza. Si parte dal "Babbo Running Village" in Piazza del Cannone, per una 5 km. non competitiva aperta a tutti; l'evento è realizzato in collaborazione con la Fabbrica del Sorriso, il progetto di Mediafriends che ha come obiettivo i piccoli, in Italia e nel mondo, per dar loro una possibilità di uscire dalla povertà, dal disagio e dall'emarginazione. Informazioni: www.babborunning.it.



SAGRA DELLA BRUSCHETTA - Monteleone Sabino (Rieti) - Un filone di pane lungo 20 metri è pronto a sfilare tra i vicoli di uno dei borghi più caratteristici della provincia di Rieti. A Monteleone Sabino, domenica 16 dicembre, si celebra un olio extravergine di oliva tra i più pregiati dell’intero Stivale, ottenuto ancora con la lavorazione a freddo e con la cura di una volta. La sagra è anche l’occasione per conoscere un borgo suggestivo, con le sue case arroccate, le vie ciottolose in salita e le graziose piazzette. INFO: www.facebook.com/pro.sabino.



FESTA DEL TORRONE E DEL CROCCANTINO - San Marco dei Cavoti (Benevento) – Un doppio weekend di bontà, da sabato 8 a domenica 16 dicembre con i croccantini di San Marco dei Cavoti, simbolo delle festività natalizie e delle gustose tradizioni del borgo campano. Il dolce ha un delizioso impasto di nocciole e mandorle, ricoperto di nero cioccolato: dalla dolcezza che anticipa il Natale. L’intero paese si anima intorno a questo simbolo di festa. INFORMAZIONI: www.festadeltorrone.it .