Eurochocolate 2025: il cioccolato fa “Festa tra le nuvole”

CHOCO LAB – Tornano gli appuntamenti quotidiani con i ChocoLab: originali ed esclusive occasioni di degustazione e approfondimento che quest’anno si tengono presso il nuovo LAB-Luisa Annibale Base. Lo storico locale di via Angusta, utilizzato da Luisa e Annibale Spagnoli nei primi anni di attività della Perugina, ospita i principali esperti del mondo del cacao e cioccolato a livello nazionale e internazionale e propone una suggestiva cerimonia del cacao, alla scoperta del cacao come pianta medicinale, degustazioni guidate di cioccolati insoliti provenienti da tutte le parti del mondo, e originali abbinamenti con vini, liquori e prodotti tipici. Tutti gli appuntamenti del ChocoLab sono prenotabili online sul sito ufficiale di Eurochocolate e hanno un costo di 6 euro a persona.