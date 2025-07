Emilia Romagna: in estate con i Cammini di Notte 2025

Spazio anche agli appuntamenti con il firmamento a caccia di stelle cadenti, come quello al Castello di Torrechiara (Pr) nei weekend dall’11 al 13 e dal 18 al 20 luglio, e dall’8 al 10 agosto, in occasione della notte di San Lorenzo, per gli “Appuntamenti al buio in Appennino”. In una location suggestiva, nel giardino proprio sotto il castello, si inizierà con un gustoso picnic, poi quando calerà l’oscurità, seguirà il “racconto” del firmamento dell’astronomo Marco Bastoni, munito di telescopio. Quest'anno il tema è legato al GIUBILEO, l'osservazione del Cielo per gli antichi viaggiatori. Per prenotazioni e info: camminiemiliaromagna.it/it/offerta/eventi/8049