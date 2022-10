Disneyland Paris: i “Cattivi” Disney festeggiano Halloween

Quest'anno, inoltre, il divertimento si prolunga anche in orario notturno , con due party serali , in programma il 29 e il 31 ottobre, in cui il Parco resta aperto fino alle 2 di notte.

In occasione della festa più spaventosa della stagione, Il Parco Disneyland è interamente decorato con gli elementi tipici di Halloween, zucche sorridenti, ghirlande di luci, lanterne, simpatici spettri e allegri scheletri alti fino a tre metri. Le stesse decorazioni sono presenti per la prima volta anche negli Hotel Disney perché la Magia, si sa, inizia già dall’arrivo in albergo. I celebri Cattivi di tante storie, come Maleficent, Capitan Uncino, la Regina di Cuori, Crudelia De Mon e altri ancora, sono presenti nel Parco Disneyland nel corso della giornata, pronti per il classico “Dolcetto o scherzetto”, mentre il Royal Castle Stage li raccoglie tutti insieme diverse volte al giorno in uno spettacolo iconico con luci ed effetti speciali.

Halloween è anche l’occasione del grande ritorno della Parata "Mickey's Halloween Celebration", dopo due anni di assenza: i personaggi sfilano diverse volte al giorno su Main Street U.S.A. Tutti i personaggi indossano i loro costumi di Halloween più belli, celebrando l'inizio della stagione autunnale in un'atmosfera magica e colorata. Topolino fa la parte del leone, dall’alto del suo straordinario carro "Mickey's Illusion Manor" decorato da alcuni fantasmi da paura!

Al calar della sera i Cattivi Disney hanno in serbo per gli ospiti un'ultima entusiasmante sorpresa: lo spettacolo “Nightfall with Disney Villains” che si svolge prima di “Disney D-Light”, il pre-show dedicato ai festeggiamenti del 30° Anniversario e di “Disney Illuminations”. Durante uno show di fontane danzanti, nebbia e proiezioni, i Cattivi quatti quatti usciranno dall'ombra per conquistare per qualche istante il Castello della Bella Addormentata.

Questi elementi di intrattenimento si aggiungono ai numerosi spettacoli ed esperienze offerti durante tutto l’anno, tra cui la parata giornaliera "Disney Stars on Parade” e i "Giardini delle Meraviglie", un'esposizione che presenta 30 opere d'arte raffiguranti personaggi come Maleficent, Ursula e Jafar, progettate per i festeggiamenti del 30° Anniversario di Disneyland Paris e installate a due passi dal Castello della Bella Addormentata.

A chi ama le emozioni forti, Disneyland Paris offre una miriade di attrazioni per tutte le età. I piccoli ospiti possono dimostrare il loro coraggio visitando “Biancaneve e i sette nani”, il labirinto di Alice nel Paese delle Meraviglie o varcando i cancelli della Tana del Dragone.

Chi desidera scattare terrificanti foto ricordo trova la sua cornice ideale al “Phantom Manor”, una dimora abbandonata nella quale gli spiriti luminescenti si godono il loro banchetto e ballano il valzer nella grande sala da pranzo. All’interno del Parco Walt Disney Studios, la “Tower of Terror “è un vero e proprio concentrato di adrenalina grazie all’impressionante salto di 13 piani, con stanze buie e terrificanti fantasmi.

Lo spirito di Halloween vive anche nei vari negozi dei Parchi Disney dov’è disponibile un'ampia gamma di souvenir esclusivi dedicati a Topolino e ai suoi amici, ai Cattivi Disney e a The Nightmare Before Christmas di Tim Burton. Lo stesso vale per la gastronomia: gli ospiti di tutte le età possono assaggiare nuove delizie mostruosamente golose, tra cui il “Wicked Whip”, un cono gelato sorprendente, un gustoso “Maleficent Sundae” al Lucky Nugget, il lecca-lecca “Mickey Mummy” e molti altri prodotti. Nei menu di alcuni bar e ristoranti sono aggiunte anche ottime bevande come il “Little Devil Cocktail”, la “Poisoned Apple” (bevande alcoliche da gustare con moderazione perché l’alcol è nocivo per la salute) e il mocktail “Oogie Boogie”.

La festa raggiunge il suo culmine nelle due iconiche serate di Halloween Disney, il 29 e il 31 ottobre, occasioni nelle quali il Parco Disneyland resta aperto fino alle 2 di notte. Oltre ad esclusivi incontri con i Cattivi Disney, attrazioni come “Phantom Manor”, “!Big Thunder Mountain”, “Pirati dei Caraibi” e tante altre seguono un orario prolungato fino a tardi. Gli ospiti durante le serate possono inoltre scoprire nuovi spettacoli esclusivi creati appositamente per i party di Halloween.

Tutte le informazioni sono disponibili sul sito internet del Parco Disneyland: www.disneylandparis.com/it-it/