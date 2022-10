L'Irlanda degli spiriti: eccezionale Halloween a Londonderry

Ancora una volta, si scateneranno gli antichi spiriti celtici di Samhain, in un ricco e “spaventoso” programma di festeggiamenti, che prenderanno vita per le strade e tra i locali della città del nord Irlanda: parliamo del più grande festival a tema notte degli spiriti d'Europa : il Derry Halloween Festival si svolgerà nella splendida città fortificata di Derry~Londonderry , in Irlanda del Nord, che si prepara ad accogliere più di 90mila visitatori tra il 28 e il 31 ottobre 2022.

Fra castelli e dimore d’epoca nel Canavese: on the road

Il programma è davvero interessante e non è un caso, quindi, che il Derry Halloween sia stato votato come migliore manifestazione al mondo legata Halloween in un sondaggio di USA Today: i primi festeggiamenti si sono svolti in questa località più di 35 anni fa e ancora oggi gli amanti del brivido si ritrovano a Derry~Londonderry per vivere un’esperienza davvero unica, in una città che ha quasi 1500 anni di storia.





Samahin -

Il cavaliere affamato -

Menù speciali -

Le radici della festa di Halloween affondano nelle nebbie dell'Irlanda pagana di oltre 2mila anni fa, quando l'antica festa di Samhain veniva celebrata per segnare la fine del periodo del raccolto e, dunque, l’inizio dell’inverno. A quel tempo si credeva che il velo tra il mondo umano e l'Aldilà fosse sottilissimo, consentendo a spiriti e demoni di passare facilmente da una parte all'altra. E in occasione di Derry Halloween saranno proprio gli antichi spiriti a essere protagonisti, aggirandosi per le strade della città e della vicina Strabane, nella Contea di Tyrone.Non sarà difficile, ad esempio, incontrare Cailleach Regina dell'Inverno, dea del freddo e dei venti, mentre si passeggia sul lungomare, trasformato nel Whispering Wharf, letteralmente il “molo dei sussurri”. All'interno delle mura emergerà la Città delle Ossa, dove sarà possibile scorgere Walter de Burgh, il cavaliere affamato, e i suoi antenati. Nella Foresta delle Ombre invece avverrà l’incontro con la Regina Fantasma Morrigan e le sue creature mutaforma.Le strade di Derry~Londonderry saranno affollate di persone travestite con costumi spaventosi, e si potranno assaggiare piatti tipici, vivere emozionanti momenti di teatro di strada, assistere a spettacoli di luce mozzafiato e ascoltare musica dal vivo. Bar e ristoranti per l’occasione propongono menù speciali per Halloween con anche la possibilità di ascoltare storie di fantasmi durante il pasto. Persino il murale della fortunata serie TV “Derry Girls”, ormai un'attrazione imperdibile della città, subirà una trasformazione per Halloween. Come sempre, il festival culminerà nella coloratissima Halloween Carnival Parade, con esibizioni di circo e danza decisamente… spettrali. La parata si concluderà con un incredibile spettacolo pirotecnico che illuminerà il cielo della città storica.Per maggiori informazioni: www.irlanda.com