Dieci mercatini natalizi perfetti per una gita fuori porta

Che sia per cercare regali da fare ad amici e parenti, per gustare i dolcetti più caratteristici di questo periodo, per acquistare un nuovo personaggio del presepe o anche solo per immergersi a 360 nel clima natalizio, ecco una selezione dei 10 mercatini di Natale da nord a sud selezionati da automobile.it per una perfetta gita fuori porta.



Canale di Tenno - E'uno dei mercatini più particolari del Trentino. Un'atmosfera sospesa nel tempo, tra case rurali, portici, corti interne e antichi volti. Gli artigiani locali mettono in mostra i loro mestieri e gli stand gastronomici permettono di scoprire le tradizioni culinarie di questa zona, come la carne salada e fasoi (manzo con fagioli), le cui origini risalgono al XVI secolo.



Bolzano - I mercatini di Bolzano sono i più antichi d’Italia, un luogo magico fatto di casette di legno e lucine. Perdendosi tra le bancarelle si possono assaggiare i piatti tipici della tradizione natalizia dalle mele fritte, allo strudel e il vin brulè, l’aria di questi mercatini è al profumo di cannella.



Govone - Nel territorio delle colline Langhe-Roero, patrimonio UNESCO, per la sua 15° edizione Govone si trasforma nel “Magico Paese di Natale”: tutti i sabati e le domeniche si terrà il musical La Casa di Babbo Natale. Qui si svolge anche Il Festival del Cibo con le ricette del Natale in famiglia con il Cooking Christmas Show, mentre lo chef Diego Bongiovanni propone un gioco adatto a tutte le età alla scoperta dei piatti più caratteristici.



Grazzano Visconti - In Emilia-Romagna, uno dei mercatini di Natale più belli d'Italia. Nella splendida location del borgo neo-medioevale sono ospitati espositori, giostre eleganti, giocolieri e artisti di strada, la Casa di Babbo Natale e il Babbo Park, che ospita una ruota panoramica e il jumping di Babbo Natale. Il borgo con il maniero del '300 è già di per sé una meraviglia da visitare, che nel periodo natalizio diventa ancora più magico.



Firenze – In Piazza Santa Croce quello che viene definito il più bel mercatino natalizio della Città dei Medici: si tratta di un villaggio di piccoli chalet di legno che offrono tutta una serie di oggetti fatti apposta per mettere sotto l’albero: oggetti dell’artigianato italiano, decorazioni, candele, ceramiche e vestiti. Ampia ovviamente la scelta enogastronomia con deliziosi formaggi, carni, insaccati tipici e specialità natalizie.



Montepulciano – Nella stupenda piazza Grande viene allestito il Villaggio di Babbo Natale e al suo interno si trova il mercatino più grande del Centro Italia, fatto di casette in legno dove trovare tantissime idee regalo per sé e per i propri cari. Imperdibile l’emozionante visita del Castello di Babbo Natale, popolato di elfi e ricco di sorprese e attrazioni, non solo per i più piccoli.



Gubbio - Per tutto il periodo delle festività Natalizie, il paese si trasforma in un villaggio di Natale, l'appuntamento è con il Christmas Land, qui si può ammirare l'Albero di Natale più grande del mondo che ogni anno viene realizzato sulle pendici del Monte Ingino, proprio sopra la città, oltre a centinaia di sorgenti luminose illuminano la collina sulla quale si stendono 8,5 chilometri di cavi.



Candelara - Un borgo sulle colline vicino a Pesaro, nelle Marche, si tiene uno dei mercatini di Natale più suggestivi d'Italia. Presenti oltre sessanta tipiche casette in legno, per un Mercatino natalizio che avrà come protagoniste le candele alla cera d'api. Tutti i weekend le luci elettriche del borgo si spengono e il paese si illumina a lume di candela.



Viterbo - Tra le vie del Centro Storico Medievale più grande e ben conservato al mondo, si può scoprire un magico mondo fatto di fate, elfi, renne ed incantate atmosfere natalizie. A Palazzo degli Alessandri, una dimora storica del ‘400, i bambini potranno conoscere e salutare da vicino il vero Babbo Natale e vedere Rudolf, la renna dal naso rosso che riposa in vista del lungo viaggio nella notte più magica dell’anno.



Castello di Limatola - In provincia di Benevento c'è un castello speciale dove ogni anno si tiene uno dei mercatini di Natale più belli d'Italia. Il castello guarda dall'alto il borgo medioevale di Limatola e ospita giullari, una corte medievale, falconieri, stand gastronomici e la magica casa di Babbo Natale. Dagli chalet espositivi si potranno ammirare e acquistare “cadeaux” natalizi che scaldano il cuore come i raffinati prodotti artigianali e leccornie di altri tempi.