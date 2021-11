Da Piacenza a Rimini: i presepi più emozionanti

In tutta Emilia Romagna la tradizione è molto sentita e con l’arrivo della Festa dell’Immacolata, in tutti i luoghi di culto, all’aperto e nelle abitazioni private fioriscono bellissimi presepi. Ecco un tour fra le tante "Betlemme" da non perdere in Emilia-Romagna questo Natale.



Val d'Arda (Pc) - Nella spettacolare Val d'Arda, terra di praterie, colline, castelli e piccolissimi borghi del piacentino, si può fare un tour unico: quello dei Presepi allestiti lungo le strade, nelle cascine e cortili delle famiglie contadine. La tradizione si ripete ogni anno, grazie all'associazione Terre Traverse. Sono circa una cinquantina le Natività che scintillano nelle notti delle feste nei poderi sparpagliati lungo le strade comunali nei paesini di Doppi, Baselicaduce, San Protaso e altri. Le regole sono tre: il presepe deve essere ben visibile dalla strada, deve essere sempre illuminato e deve essere costruito con materiali di recupero.



Vigoleno (Pc) - Vigoleno è un borgo da fiaba dentro un castello medievale e turrito dove il tempo si è fermato. Quando la nebbia avvolge il maniero, il paesaggio diventa una magia. Maestoso e panoramico su tutta la vallata circostante, Vigoleno è inserito nella lista dei Borghi più Belli d’Italia. Ogni anno qui prende vita un grande presepe meccanico con pompe d’acqua, 35 movimenti ed effetti speciali, come il cielo che passa, con un ciclo di 7 minuti, dal giorno alla notte stellata con la comparsa della cometa. Il presepe di Vigoleno è ospitato in una piccola casa del borgo dentro la cinta del castello.



Bazzano Parmense (Pr) - Ogni anno Bazzano Parmense diventa il paesino dei presepi. Circondato dai boschi e dalle colline, questa piccola frazione di 600 abitanti di Neviano degli Arduini (Pr) si riempie di oltre 250 presepi in ogni angolo di strade, edifici, vetrine, giardini, finestre, terrazzi e luoghi inaspettati, C’è il fornaio che espone il presepe di pane, il falegname che intaglia le figure artistiche, la signora che sforna i biscotti a forma di personaggi della Natività. Il bellissimo paesino, che figura nella classifica dei Luoghi del Cuore Fai, si ammanta di un’atmosfera unica.



A Gazzano (Re) - Gazzano di Villa Minozzo è un antico paesino di montagna di 100 abitanti negli antichi territori di Matilde di Canossa, attraversato da boschi e torrenti. È in questo angolo di Appennino Reggiano che nascono alcuni dei Presepi cinematografici commissionati apposta per produzioni importanti (Ficarra e Picone, Pieraccioni). Fa parte del circuito dei presepi europei, per questo molti dei visitatori arrivano da Austria e Germania per visitare, oltre al Presepe, anche i castelli di Matilde.



Fiumalbo (Mo) - Ogni due anni il piccolo borgo di Fiumalbo si trasforma in una Betlemme d’Appennino, con le piccole case in sasso che aprono fondi e cantine per ospitare scene della Natività e di antichi mestieri. Con oltre 250 personaggi di ogni età, un intero paese coinvolto, il Presepe Vivente torna quest’anno nelle giornate del 24 dicembre e dell’’8 gennaio. Alle ore 22.30 si fa silenzio per l’arrivo di Maria e Giuseppe alla capanna della Natività che precede la processione dell’adorazione e l’arrivo dello sfarzoso corteo dei Magi.



Bologna - Bologna è la città dei Presepi. Il tour a tema (si può fare anche autonomamente in giro per la città) è sempre molto amato. Fra tante natività però, il presepe di Via Azzurra è diventato famoso in tutt’Italia per la sua originalità. Il proprietario di una casa privata nella prima periferia mette in scena una magia che fa tornare tutti bambini: nel suo giardino allestisce ogni anno un grande Presepe meccanico con centinaia di personaggi.



Comacchio (Fe) - E’ sempre romantico passeggiare a Comacchio, la piccola Venezia sui canali d’acqua, ma durante le festività ancora di più. Dieci bellissimi ponti storici sono la scenografia dei “Presepi sull'acqua”, dall’8 dicembre al 6 gennaio. Le scene della Natività sono allestite sulle imbarcazioni ormeggiate sotto i ponti più belli di Comacchio, dal famoso Trepponti al Ponte degli Sbirri, dal Ponte dei Sisti al Ponte di Borgo, fino all’Imbarcazione Comacina che galleggia placida sul Canale Maggiore.



Milano Marittima (Ra) - Milano Marittima diventa un magico villaggio di Natale nell’ambito del programma di eventi Mima Wonderland. Il Presepe Artistico accende i suoi effetti speciali a partire dal 4 dicembre nella III Traversa, sulla facciata della Chiesa Stella Maris, ogni giorno dalle 16.45 fino alle 23 fino al 9 gennaio. Ideato dell'Accademia delle Belle Arti di Brera in occasione del Centenario di Milano Marittima, il Presepe si caratterizza per un’animazione multisensoriale, elaborata con un gioco di colori, di luci e di musica. Gli effetti speciali raccontano la Natività attraverso la rielaborazione dell’opera di Giotto e dei suoi contemporanei.



Cervia (Ra) - A Cervia il MUSA - Museo del Sale - ospita il Presepe di sale, un gioiello custodito in una teca di vetro. Le delicate sculture, alte dai 10 ai 40 centimetri, che compongono il Presepe sono state create nel 1992 da Agostino Finchi, un salinaro che con maestria ha realizzato oltre quindici personaggi. Sono state ottenute con una tecnica unica, molto speciale, attraverso la cristallizzazione “guidata” del sale. La procedura richiede grande cura: consiste nel correggere manualmente ogni giorno con pazienza questa cristallizzazione per dare al sale la forma voluta.



Cesenatico (Fc) - A Cesenatico ritorna dal 4 dicembre la magia del Presepe Galleggiante che ogni anno lascia stregati. Una Natività unica, allestita sul Porto Canale disegnato da Leonardo Da Vinci e ospitata a bordo delle variopinte barche storiche che costituiscono il Museo della Marineria. Ogni barca ospita una scena, con oltre 50 statue in legno di cirmolo a grandezza naturale.



Predappio (Fc) - Sulle colline romagnole di Predappio (Fc) Gesù nasce in una dismessa miniera di zolfo, attiva fino agli anni ’50. Sono le famose Grotte della Solfatara e ci si arriva scendendo una scalinata tra aceri, abeti e robinie come un vero e proprio pellegrinaggio, seguendo la grande stella cometa che svetta sul Monte Pennino sovrastante le grotte. Qui, nel sottosuolo, si apre una spettacolare scenografia meccanica lunga oltre 250 metri, con 15 scene e ricchezza di luci, musiche, effetti sonori e narrazione storica.



Rimini - Appuntamento il 7 dicembre a Rimini per l’inaugurazione dell’edizione 2021-2022 dei Presepi di Sabbia. In uno spazio di oltre 900 mq, tutti al coperto, il Presepe è stato realizzato sulla spiaggia libera di Piazzale Boscovich a Marina Centro da un team internazionale di artisti della sabbia con gruppi scultorei a grandezza naturale. Poco lontano, nella spiaggia di Torre Pedrera, c’è il secondo tradizionale Presepe di sabbia di Rimini in una struttura al coperto. Ogni anno il tema è diverso. Il presepe si apre l'8 dicembre 2021, ma sarà visitabile su appuntamento già dal 4 dicembre per ammirare gli scultori all’opera.



Per maggiori informazioni: www.visitemilia.com