Cremona: un weekend con i migliori formaggi italiani

LOMBARDIA - Immancabili dalla Lombardia i principi della manifestazione, ossia il Grana Padano dop e il Provolone Valpadana dop, che apriranno la strada del gusto verso alcuni dei formaggi più rappresentativi della regione, come il Formai de mut, il Taleggio, il Gorgonzola, il cremoso Stracchino e il raro Strachitunt, immancabile il celebre Salva Cremasco, ma anche il tradizionale Cacio, realizzato secondo antiche tecniche tramandate nel tempo.



PIEMONTE E ALTO ADIGE - Dal vicino Piemonte, si potranno degustare formaggi dal sapore intenso, lavorati con metodi artigianali. In particolare il rinomato Montébore, un formaggio dalla caratteristica forma a torre, prodotto con una miscela di latte vaccino e ovino. Spostandosi più a nord, dall'Alto Adige arriveranno eccellenze dai sapori decisi con formaggi dall’inconfondibile aroma affumicato e una selezione di formaggi di malga e ricotte, rappresentando al meglio la tradizione casearia di montagna.



SARDEGNA E CAMPANIA - Dal sud Italia sarà invece presente la produzione della Sardegna con il celebre pecorino sardo nelle sue varianti dolce e stagionato ideale per chi ama i sapori robusti e autentici e dalla Campania un’ampia selezione di prodotti a base di latte di bufala, tra cui mozzarella, scamorza, yogurt e panna cotta. Tra le specialità proposte, spicca un’innovazione dove le mandorle incontrano la mozzarella di bufala, per un prodotto dal gusto unico come il "Tarallo”.