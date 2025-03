Gastronomia: a Spirano la Sagra Contadina e Festa della Primavera

La tradizione della gastronomia bergamasca richiama le buone forchette a Spirano, per la prima edizione della Festa della Primavera e Sagra Contadina, con tante prelibatezze da mettere nel piatto. Tra i grandi protagonisti ci sono, ovviamente, la polenta fumante e la bontà degli ottimi salami locale, tutti da assaporare per tre weekend consecutivi, da venerdì 21 a domenica 23 marzo, con seguito il 28-30 e poi ancora dal 4 al 6 aprile. Teatro della manifestazione è il Palaspirà, nella cittadina in provincia di Bergamo, trasformato per l’occasione in tempio della cucina tradizionale e dei buoni sapori.