Concerti a cielo aperto: vacanze in sicurezza e armonia

Vacanze estive alla volta di località italiane da nord a sud coinvolte in rassegne musicali a cielo aperto sono la vera opportunità per ottenere relax, piacere e armonia dei sensi, salute e divertimento. Il nostro viaggiatore può scegliere mete dalle Dolomiti alla Sardegna , dalla Murgia all’ Umbria, alle Marche o all’ Abruzzo, oppure può costruirsi un itinerario pensato ad hoc muovendosi dall’uno all’altro festival secondo le proprie preferenze musicali, dando un occhio all’ hashtag ufficiale della neonata rete dei festival #retedeifestivaldimusicainmontagna.

Dal 23 agosto al 24 settembre la XXVI edizione del Festival I Suoni delle Dolomiti prevede concerti ambientati in un palcoscenico affascinante ed unico come le Dolomiti, in siti raggiungibili a piedi da pubblico e musicisti che poi, tolti gli strumenti dagli zaini, si esibiscono ispirati dalla natura. Quest’anno si ascoltano grandi maestri come Gidon Kremer (23.08 Malga Canvere, Gruppo Viezzena), Antje Wheitaas (25.08 Pale di San Martino di Castrozza), Danilo Rossi, i Solisti Aquilani. Per la canzone d'autore italiana Niccolò Fabi (24.09 Rifugio Micheluzzi) e Daniele Silvestri (08.09 Bait del Germano; poi Stefano Massini affiancato da Stefano Corsi e Enrico Fink (30.08 Pian della Nana, Malga Tassulla); e all’alba del 6 settembre Fabrizio Gifuni con Quartetto Liskamm, Sara Marzadori e Paolo Bonomini al Passo San Pellegrino omaggeranno Beethoven per i 251 anni dalla nascita, facendo riecheggiare sulle pareti delle Dolomiti la celebre Pastorale, con una lettura inusuale. Per il nostro viaggiatore il trekking non sarà solo un esercizio fisico, ma anche e soprattutto un’ascesa culturale e di piacere guidato dai musicisti e dall'attore Neri Marcorè: il 18 e 20 settembre basterà seguire Mario Brunello a San Martino di Castrozza e in Val Canali. La musica è insomma il culmine di una climax fatta di cammino, condivisione, natura, silenzio. Il jazz quassù si chiama Paolo Fresu e Gaetano Curreri (01.09 Camp Centener), Gianluca Petrella, Riccardo Onori; e per chiudere in bellezza ci sarà uno speciale omaggio ad Astor Piazzolla e al mondo del tango con il Trio Gardel e la Kremerata Baltica, Danilo Rea assieme a Giovanni Tommaso, Pietro Tonolo, Marcello Sirignano e l'energia esplosiva della Riot Brass Jazz Band. Info su www.isuonidelledolomiti.it

In Abruzzo spazio ai concerti del festival Paesaggi Sonori, che saranno inni al tramonto (gli appuntamenti si terranno infatti sul finire del giorno) e ai riflessi di queste suggestive ambientazioni negli occhi degli ascoltatori. Non solo. Il "live stargazing" del 21.08 al Cratere del Sirente (Secinaro, L’Aquila) prevede un’esperienza sinestetica: un doppio concerto di musica elettronica di Shigaraki e Moniker di Franz Cardone con osservazione astronomica in real time con proiezione di immagini di spettacolari galassie e ammassi stellari. Il 30.07 tocca a Niccolò Fabi a Prata D’Ansidonia, l’08.08 Alicia Edelweiss all’Altopiano del Voltigno, Villa Celiera, il 28.08 Paolo Angeli al Parco Archeologico di Ocriticum, Cansano (www.paesaggisonoriabruzzo.com).

Dal 23 luglio al 12 settembre il nostro viaggiatore si immerge nella natura dell’Umbria per Suoni Controvento V edizione, fra emozioni di musica, teatro, arte e letteratura. Fra le tante iniziative da segnalare il 23 luglio alle 18.30 a Villa Fabri a Trevi il solista al pianoforte Raphael Gualazzi, il 31 luglio alle 16 Ludovico Einaudi a Gualdo Tadino, il 7 agosto alle 16.30 a Pian di Spilli nel Parco Regionale del Monte Cucco arriva il cantastorie, cittadino del mondo, Manu Chao con una delle quattro tappe italiane del suo nuovo progetto acustico “El Chapulín Solo – Manu Chao Acústico”. Il 22 agosto alle 15 nei prati dei Monti del Sole del valico di Forca Canapine (Norcia) tappa del tour “Live - Fuori dagli Spazi” di Francesca Michielin. Il 29 agosto alle 18 al Ponte d’Augusto nel Parco Fluviale del Nera a Narni “Cinema Italia”, omaggio a Ennio Morricone di Rosario Giuliani (sax contralto e soprano) e Luciano Biondini (fisarmonica). Il 5 settembre alle 17 sul pianoro di Sant'Erasmo a Cesi (Terni) Daniele Di Bonaventura, solo bandoneon, si cimenterà in “Sacro & Profano”, omaggio ad Astor Piazzolla nel centenario della sua nascita. Divertente e stuzzicante per grandi e piccini il format “Avventure e Misteri in Umbria” che viene proposto in diverse date nell’ambito del festival. Dettagli su www.suonicontrovento.it

A Risorgimarche dal 16 luglio al 31 agosto il cartellone offre concerti pomeridiani in giro per la regione, da raggiungere in alcuni casi anche in bici. Il 22 luglio tappa a Tolentino nel Castello della Rancia con Simona Molinari, il 27 luglio a San Severino Marche con l’eclettico Lucio Corsi ed il suo progetto “Cosa faremo da grandi”. Il 4 agosto a Offida Ginevra Di Marco farà sue le canzoni di Tenco, mentre il 10 agosto trasferimento al Parco Fluviale di MonteUrano, dove gli Extraliscio propongono il “punk da balera”. Bobo Rondelli, recentemente insignito della Targa Faber alla carriera, il 6 agosto si esibirà a Fiuminata; il 17 agosto a Monte San Martino tre concerti in un pomeriggio (il bandoneon di Daniele Di Bonaventura, Erica Boschiero e Cristina Donà). Il programma definitivo in aggiornamento su www.risorgimarche.it

In Puglia si va per ascoltare Suoni della Murgia dal 21 Luglio fino a fine Settembre. Fra presentazioni di nuovi cd e concerti a dimora Cagnazzi, questa rassegna itinerante mette insieme il gusto dell’ascolto della musica con quello della scoperta di suggestivi paesaggi dove i suoni naturali si integrano con l’esecuzione musicale. Vito Signorile, Francesco Savoretti e Peppe Frana, Marco Ambrosini ed Eva Maria Rusche, Jabel Kanuteh kora, La Cantiga de la serena, Francesco Sossio band sono alcuni dei nomi dei musicisti che renderanno uniche quelle occasioni open air pugliesi. Programma in aggiornamento su www.suonidellamurgia.net

Andiamo in Sardegna per la XXXIV edizione di Time in Jazz, festival ideato e diretto da Paolo Fresu, dal 7 al 16 agosto a Berchidda (Ss) e in altri centri e località del nord Sardegna. L’11 agosto apre i concerti proprio Paolo Fresu con “Heroes”, il suo tributo a David Bowie. Il 12.08 è la volta del trombettista Avishai Cohen e del suo gruppo elettrico Big Vicious; il 13.08 Gianluca Petrella è in scena con la Cosmic Renaissance; il 14.08 si esibisce Fabio Concato, il 15.08 gran finale in Piazza del Popolo con Nanni Gaias ed il suo quartetto e con la partecipazione del duo blues Don Leone e del chitarrista tuareg Bombino; il 9 agosto l’immancabile evento-visita a L'Agnata, la tenuta nei pressi di Tempio Pausania che fu la dimora in Sardegna di Fabrizio De André: protagonista il duo Musica Nuda (la cantante Petra Magoni e il contrabbassista Ferruccio Spinetti). Info su www.timeinjazz.it