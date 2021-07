Con le Sere FAI un'estate en plein air

L’emozione di una passeggiata a lume di torcia nel parco voluto da Papa Gregorio XVI a Tivoli, tra grotte, antiche vestigia e fragore di cascate, trekking in notturna alla scoperta del cielo stellato nel Parco Nazionale della Sila, visite “letterarie” nella villa che diede ad Antonio Fogazzaro l’ispirazione per comporre Piccolo mondo antico e, ancora, aperitivi al tramonto tra alberi di agrumi e ulivi secolari nel cuore della Valle dei Templi di Agrigento e tour al calare del sole in una salina in attività a due passi da Cagliari.



Trecento serate - Un palinsesto di circa 300 serate, dal tramonto a mezzanotte, che rispecchia il crescente impegno del FAI nella diffusione di una “cultura della natura”. L’obiettivo è quello di promuovere la conoscenza del patrimonio verde - dalla botanica alla storia dei giardini e del paesaggio rurale italiano - di cui la Fondazione si prende cura ogni giorno. Si potrà vivere una giornata immersi nel verde, camminando a piedi nudi in un bosco, leggendo all’aria aperta, prendendo parte a esplorazioni guidate per imparare a riconoscere alberi, insetti e animali, ascoltando i suoni della natura. E poi picnic sul prato al tramonto e aperitivi all’ombra di alberi centenari o in loggia, cene in romantiche location, concerti all’aperto al chiaro di luna e lezioni di astronomia, visite guidate a tema fino a tarda sera, incontri e conferenze culturali ma anche trekking e passeggiate guidate serali per scoprire in modo inedito le bellezze che circondano i Beni del FAI.



L'aperitivo in luoghi splendidi - Ad esempio speciali visite guidate in notturna a Parco Villa Gregoriana a Tivoli (RM), a Villa Fogazzaro Roi a Oria, Valsolda (CO) e a Torre e Casa Campatelli a San Gimignano (SI) regaleranno percezioni insolite (date varie a luglio e agosto). Sarà anche possibile godersi un picnic nel verde, al calare del sole, in molti Beni del FAI, tra cui Villa Della Porta Bozzolo a Casalzuigno (VA) e il Castello della Manta (CN) e sorseggiare un aperitivo al tramonto, circondati di bellezza, a bordo piscina nel giardino di Villa Necchi Campiglio a Milano, sulla terrazza con l’indimenticabile affaccio sulla Serra Morenica di Ivrea al Castello di Masino a Caravino (TO), nell’affascinante cornice lacustre di Villa del Balbianello a Tremezzina (CO) o addirittura con vista su montagne di sale alle Saline Conti Vecchi ad Assemini (CA) e anche degustare genuini prodotti locali tra gli alberi del Giardino della Kolymbethra ad Agrigento (date varie a luglio e agosto).



Serate in musica - Ci si potrà lasciare trasportare dalle note in occasione di due eccezionali appuntamenti musicali all’Abbazia di Santa Maria di Cerrate a Lecce, il primo dedicato ai canti della tradizione Grika (7 agosto) e il secondo che vedrà il pianista Francesco Libetta eseguire brani di Mozart e Strauss (22 agosto); sarà inoltre possibile partecipare a cene esclusive, come quella sotto le stelle dedicata a Galileo Galilei a Villa dei Vescovi a Luvigliano di Torreglia (PD) (6 agosto) e quella a tema medievale al Castello di Avio (TN) (21 agosto).



Passeggiate - Gli amanti del camminare potranno scegliere tra diverse proposte, dalle passeggiate tra i Sassi con partenza da Casa Noha a Matera ai trekking al tramonto sui sentieri di Monte San Costanzo, da cui ammirare la Baia di Ieranto a Massa Lubrense (NA), e agli appassionati di cielo e stelle verranno dedicate speciali osservazioni astronomiche, ad esempio presso i Giganti della Sila a Spezzano della Sila (CS), Palazzo e Giardini Moroni a Bergamo e Podere Case Lovara a Levanto (SP) (date varie a luglio e agosto). In più, al Bosco di San Francesco ad Assisi (PG) verrà riorganizzata l’ormai tradizionale e molto amata Bat Night, la notte dei pipistrelli (31 luglio), per capire le loro abitudini e comprenderne il ruolo nell’ecosistema.



Per maggiori informazioni: www.serefai.it oppure www.fondoambiente.it