Cervia: Artevento Autunno,  Festival Internazionale dell’Aquilone

L’edizione autunnale della manifestazione, spin off dell’appuntamento primaverile, intitolato “One Sky One World”, conclude la 44esima edizione e continua ad approfondire i temi cardine della sua mission: la divulgazione delle culture dell’aquilone come Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità, e la promozione di pace, inter-cultura e sostenibilità ambientale. La manifestazione, organizzata da Artevento in dialogo con Ministero della Cultura, Fondazione PerugiAssisi, ResQ, Mediterranea, Operazione Colomba e tante altre voci istituzionali e civili, riveste un ruolo di eccellenza come centro propulsivo per lo sviluppo dell’Arte Eolica e per la promozione dell’aquilone come paradigma della creatività sostenibile e della sua filosofia ambientalista.