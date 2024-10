Viaggi in camper: cinque proposte per immergersi nei colori dell’autunno

VALLE DELL’ORFENTO IN ABRUZZO - Questa valle - un canyon scavato nei millenni dalla forza dell’acqua del fiume Orfento nell’oasi naturale della Majella - raggiunge il massimo splendore durante il mese di ottobre quando si trasforma in un vero e proprio regno incantato, avvolgendo i viaggiatori in un “abbraccio” di colori e di suoni: dal placido mormorio dell’Orfento alla sinfonia di foglie che danzano al ritmo del vento fino ai rumori della fauna come cervi, volpi e persino aquile reali. Una destinazione da fiaba per gli amanti dell’outdoor - e non solo - che, percorrendo i molti percorsi tra le formazioni rocciose ed i lussureggianti boschi, sono invitati a rallentare ed a lasciarsi trasportare dalla magnificenza del foliage autunnale; tra i più piacevoli ed adatti a tutti i livelli di difficoltà, vi è il sentiero delle Scalelle che grazie ad un sistema di ponti e passerelle permette ai visitatori di attraversare in circa 2-3 ore la profonda gola circondati da un contesto naturale scenografico. Per chi viaggia in camper poi, i principali punti di accesso a questo paradiso sono i paesi di Serramonacesca e Caramanico Terme.



LAGO DI SORAPIS IN VENETO - Un luogo incastonato tra le Dolomiti bellunesi, a 1.923 m s.l.m., è una perla unica per vivere in camper una fuga all’insegna della pace circondati dalla natura impreziosita nei mesi di ottobre e novembre di calde tonalità di giallo, rosso e arancione. I boschi creano uno straordinario contrasto con le acque turchesi del Lago di Sorapis (che deve il suo peculiare colore pastello alle sottilissime polveri di roccia portate dallo scioglimento dell’omonimo ghiacciaio) e con le cime rocciose circostanti. Questa tappa, facilmente raggiungibile a piedi da escursionisti esperti e non, assicura un’atmosfera di pace più totale in un angolo tra acqua e cielo, reso ancora più spettacolare dal foliage. Una chicca: seguendo il sentiero più breve (Tre Croci), si arriva al rifugio Vandelli, a pochi metri dallo specchio d’acqua, da cui si può ammirare una vista sullo splendido Lago di Misurina.



FORESTE CASENTINESI TRA TOSCANA E EMILIA ROMAGNA - Un viaggio in camper nel Parco Nazionale offre l’opportunità di immergersi nella natura autunnale, tra fitti boschi e panorami mozzafiato. L’itinerario inizia dal suggestivo borgo di Badia Prataglia in provincia di Arezzo, dove vi sono numerosi sentieri che conducono al cuore del bosco. Proseguendo verso il paese di Camaldoli, merita una visita l’eremo e l’antico monastero, creato qui dal monaco San Romualdo (vissuto tra il X e l’XI secolo) che era rimasto affascinato dalla maestà degli alberi secolari. Concludendo il proprio tour a La Verna, rupe calcarea incastonata nel Monte Penna, alla cui sommità delle pareti occidentali sorge la cittadella monastica e il santuario di San Francesco. Durante il viaggio, è possibile inoltre partecipare al “Festival del Fall Foliage”, che si tiene ogni anno nel corso di ottobre nei borghi adiacenti al parco, proponendo eventi, passeggiate guidate e degustazioni di prodotti locali. Un'occasione per scoprire i tesori nascosti di questo parco, circondati dalle meraviglie dell'autunno nell’aria frizzantina e fresca tipica di questa stagione.



CANTON VALLESE IN SVIZZERA - Si tratta di una località al confine con l’Italia e perfetta per incursioni on the road “last minute” tra alberi variopinti e vigneti color oro. La bellezza dell’autunno si accende nella Région Dents du Midi (situato nella Vallée d’Illiez e parte del comprensorio sciistico di Portes du Soleil, il più grande vicino al Lago di Ginevra): qui i viaggiatori possono rigenerarsi fino all’inizio di novembre in passeggiate a piedi o in bici immersi in un’arena di sfumature scintillanti, complici anche le temperature più calde rispetto al resto del Paese; in particolare, si consiglia un giro presso l’altopiano di Barmaz (vicino al pittoresco villaggio di Champéry), imperdibile per gite in famiglia o con gli amici, scampagnate alla ricerca di funghi e soste in baite e fattorie alpine dove poter gustare, tra le numerose prelibatezze locali, la gustosa raclette.