"Cavalli in Villa" fa tappa nel Trevigiano

Il format “Cavalli in Villa”, promosso dalla Federazione Nazionale Sport Equestri Veneto con la collaborazione di FISE Nazionale , continua il suo percorso e arriva alla quinta delle otto tappe del suo programma: dal 28 al 30 luglio l’appuntamento è a Volpago del Montello , in provincia di Treviso , presso Villa Spineda con un ricco programma di attività: dal concorso di morfologia araba , fino alla sfilata della auto d’epoca e all’evento nell’evento “Carrozze in Villa”.

Il fine settimana si apre il 28 luglio alle ore 17 con l’evento di morfologia araba che prevede l’International B Arabian horse show e la Milan International Cup in tour 2023. I migliori purosangue arabi, quindi, sfilano grazie alla collaborazione con Arabite Horse Events.

La sera del 28 luglio spazio alla cultura con la presentazione del libro “Scoperte e rivelazioni”, a cura del Sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi. A seguire l’intervento del Prof. Giorgio Merli sul tema “L’analfabetismo funzionale della popolazione come maggiore freno e le bellezze artistiche come una delle maggiori opportunità”; modera l’Avv. Fabio Campese.

Sabato 29 si comincia al mattino (dalle ore 9 alle 11) con l’esibizione dei talenti del teatro equestre, che chiude anche la giornata con lo spettacolo delle ore 21. Nel pomeriggio, dalle ore 17 alle ore 21, si replica l’appuntamento con la morfologia araba e, contemporaneamente, è aperto anche il Villaggio del bambino - Pony&Motoria, con attività gratuite per i bambini dai 3 ai 10 anni.

Gran finale domenica 30 luglio: Villa Spineda, splendido complesso neoclassico costruito nel ‘700, è teatro dell’evento nell’evento “Carrozze in villa”: grazie alla collaborazione con l’Associazione Friulana Appassionati di Carrozze, si svolge il Concorso di Tradizione Gruppo Attacchi, articolato in tre fasi: presentazione, passeggio e abilità di guida.

Si inizia alle ore 10.30 con la sfilata delle carrozze fino al Municipio di Volpago. Contemporaneamente si svolge anche un’esposizione e sfilata di auto storiche, a cura del Club ASI Serenissima. Alle ore 16 via alla gara di eleganza carrozze, seguita dalla prova di abilità combinata attacchi.

Villa Spineda, anche nella giornata di domenica, accoglie la competizione di morfologia araba, con relative premiazioni finali, il villaggio pony per i bambini e le esibizioni del teatro equestre.

La manifestazione “Cavalli in Villa” è un progetto promosso da FISE Veneto con il sostegno di FISE nazionale e il supporto dell’IRVV (Istituto Regionale Ville Venete). È patrocinato dal Ministero della Cultura, dalla Regione Veneto, dalla Provincia di Padova e di Vicenza oltre che da tutti i Comuni coinvolti.

Vittorio Sgarbi si conferma per il secondo anno patron di “Cavalli in Villa”; nel corso della manifestazione presenta alcuni dei suoi ultimi libri. Madrina 2023 è Katia Ricciarelli che, grazie alla sinergia con il Conservatorio di Vicenza, ha selezionato diversi giovani artisti che si esibiranno in performance canore accompagnati dal pianoforte.

L’evento promuove l’educazione stradale legata al tema della sicurezza, con un focus particolare dedicato ai ragazzi. Grazie alla collaborazione con le scuole del territorio, infatti, nelle diverse tappe dell’evento è presente il Pullman azzurro della Polizia Stradale, grazie alla sinergia di Cavalli in Villa con la Fondazione Gaia von Freymann. Presente anche il Lions Club Vicenza “La Rotonda”, per sensibilizzare sul tema dell’autismo e per raccogliere aiuti concreti. Il sabato di ogni tappa dell’evento vede infatti l’acquarellista Gianfranco Barco – coordinatore del progetto “Pennellate d’autismo”, quest’anno alla sua terza edizione – dipingere dal vivo le scene di cavalli e persone: i quadri sono in vendita e il ricavato sarà interamente donato alla Fondazione Cuore Blu di Verona e Vicenza a favore di diversi progetti sull’autismo.

Sono presenti all’evento i magnifici Purosangue Arabi, cavalli elegantissimi e fieri che sfilano sotto gli occhi del pubblico, in eventi a cura di Arabite Horse Events. Importante partner del progetto è FieraCavalli, con cui l’organizzazione condivide valori e obiettivi legati al mondo equestre, mentre una novità di quest’anno è il gemellaggio con il Raid Internazionale “Fuoco dell’amicizia”.

Cavalli in Villa 2023 vede la prima concreta sinergia tra due Federazioni sportive: FISE, Federazione Italiana Sport Equestri, e FCI, Federazione Ciclistica Italiana: in occasione di alcune tappe è possibile prenotare e-bike per gite da effettuare anche con i bambini, in partenza sia dalle diverse ville sia dalla città più vicina per raggiungere, attraverso strade sicure e piacevoli, le varie dimore storiche. Debutto infine del “Gran Tour Cavalli in Villa 2023” un circuito che collega tutte le ville di questa edizione e percorribile sia in biciletta, in e-bike, in auto e, naturalmente, a cavallo.

Tutte le informazioni sono sul sito: https://www.cavalliinvilla.it/