Castello di Tabiano: un weekend tra fiori e grandi chef

Il Castello di Tabiano è lo scenario di eccezione che, sabato 6 e domenica 7 aprile, ospita le eccellenze del territorio emiliano nella prima edizione di “Fiori, saperi, sapori”. L’appuntamento, che ha luogo dalle ore 10.00 alle 19.00, raccoglie i migliori florovivaisti , tant i esperti di cose buone, di specialità alimentari e di creazioni di artigianato di qualità, in una rassegna che si propone come anteprima degli eventi per celebrare Parma Capitale italiana della Cultura 2020.

Le antiche cantine a volta del Castello ospitano i produttori di salumi pregiati, di parmigiano reggiano, formaggi e aceto: qui si possono assaporare tante prelibatezze e le creazioni di tre artisti della cucina: lo Chef stellato Massimo Spigaroli, Ambasciatore della cucina italiana, lo Chef patissier Claudio Gatti con i dolci dell’antica Via Francigena, e Maurizio Morini, Chef del Ristorante ‘Antico Caseificio’ del Borgo di Tabiano. Inoltre, con lo stesso biglietto di ingresso (costo 10 euro, gratuito per i bambini fino a 8 anni) è possibile visitare le Terme Berzieri di Salsomaggiore, capolavoro Liberty unico in Europa: per raggiungerle i visitatori possono approfittare di una navetta gratuita messa a disposizione dal Comune di Salsomaggiore.



Nei due giorni di manifestazione c’è anche la possibilità di esplorare il Castello di Tabiano accompagnati dai proprietari, per ammirare gli splendidi saloni da ballo, dei Cacciatori, degli Stemmi decorati con affreschi e stemmi, lo scalone d’onore, la cappella privata, l’antica cucina (5 euro, gratuito per i bambini fino a 8 anni).



Il Castello e il suo Antico borgo, oggi Relais de Charme, si raggiungono percorrendo l’autostrada A1 Bologna-Milano, attraversando un territorio ideale per il turismo enogastronomico e culturale.



Per informazioni: Castello di Tabiano - Salsomaggiore Terme (PR) - Sito Web: www.castelloditabiano.com.