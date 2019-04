In Franciacorta un fine settimana all'insegna della carne

E’ una tradizione che si rinnova da ben 130 anni e affonda le sue origini nell’antico mercato del bestiame che si svolgeva a Rovato , nel Bresciano, secondo una consuetudine di oltre cinuqe secoli. “Lombardia Carne” , in programma dal 6 all’8 aprile p resso il Centro Fiere della cittadina della Franciacorta , è tutta dedicata agli animali da carne bovina, equina ed ovicaprina, ma non è pensata solo per gli addetti ai lavori, ma è in grado di coinvolgere gli amanti della gastronomia e proporsi come grande vetrina delle eccellenze della Franciacorta, terra delle bollicine Docg.

Oltre ai convegni e ai prodotti del settore zootecnico, ci sono la gara di tosatura, la scuola di equitazione e la mostra mercato bovina, equina, ovicaprina – i cui capi parteciperanno al concorso ufficiale che premia oltre quaranta categorie di bestiame – e delle macchine e attrezzature agricole, grande spazio anche per le delizie tipiche del territorio, con degustazioni e stand dedicati. Di particolare interesse il concorso “El salam piö bu de la Franciacürta”, con i migliori norcini locali in lizza; ci sono poi gli show cooking, le carni offerte dai macellai rovatesi, da accompagnare con il pane e i prodotti da forno; i vini della zona e il prelibato manzo all’olio di Rovato De.Co, che il 7 aprile è al centro di un concorso in cui famiglie, massaie e appassionati di cucina si cimentano in questa particolare preparazione.



Grande attenzione è poi riservata ai bambini, con un’ampia area dedicata al divertimento con giochi, gonfiabili, scuola pony e fattorie didattiche. Gli adulti possono invece approfittare di visite guidate alla scoperta del centro storico di Rovato, in cui ammirare Piazza Cavour e il Palazzo Municipale, il Castello, il Convento dell’Annunciata, il Santuario di Santo Stefano e le chiese di San Michele e di San Rocco. Rovatoè anche un ottimo punto di partenza per visitare la Franciacorta, famosa per la produzione vinicola di altissima qualità. Per informazioni: www.lombardiacarne.it/