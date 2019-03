A Genova, la Fiera di Primavera

Lo shopping trova il suo luogo ideale a Genova in occasione della Fiera di Primavera, la tradizionale Campionaria giunta al traguardo della cinquantesima edizione, in programma presso i padiglioni della Fiera dal 29 marzo al 7 aprile. In mostra una scelta vastissima di prodotti e servizi, dai beni durevoli al food, ai prodotti artigianali di qualità, con tante occasioni di acquisti e offerte speciali.

Tra le novità della cinquantesima edizione ci sono le attività sportive, ospitate nelle grandi aree vista mare, e una grande tendostruttura dedicata alla ristorazione, con specialità delle migliori cucine italiane. Tra i settori più interessanti segnaliamo “Pianeta Casa”, con arredi, complementi e materiali: ci sono cucine, ambienti giorno, zone notte e camerette per bambini, ma anche infissi, complementi e un grandissimo assortimento di divani e materassi. L'intero piano terreno del padiglione Blu è dedicato agli arredi, grazie alla presenza di aziende provenienti da tutta Italia. L’area “Outdoor”, dedicato ad arredi da esterno, caminetti, stufe, forni, barbecue e prefabbricati; “Orto e Giardino”, uno spazio complementare dedicato al grande e piccolo giardinaggio e all’orticoltura.



Non manca naturalmente il consueto e apprezzatissimo settore shopping con abbigliamento, pelletterie, bijoux, argenti e oggetti di oreficeria, artigianato, oggettistica, sport, benessere e tempo libero. Ci sono anche i motori, con auto e moto nuove e usate. che anticipano l’atmosfera delle vacanze, mentre i palati più esigenti non possono perdere una visita alla scoperta dei prodotti tipici provenienti da ogni parte d’Italia, con i birrifici artigianali, i take-away e lo street food. Per fare il pieno di piccole e utili novità nelle aree all’esterno c’è anche lo spazio dedicato ai “dimostratori” con gli utensili e gli oggetti per la cucina, la pulizia e il bricolage.



L’ingresso è gratuito e l’orario di apertura è extralarge: da lunedì a venerdì dalle 15.30 alle 22.00, sabato e domenica dalle 11.00 alle 23.00, domenica 7 aprile chiusura alle 21.00.

Info: www.primavera-online.it.