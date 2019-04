Le sagre per le prime gite di aprile

MASTRO BIRRAIO - Santa Lucia di Piave (Treviso)- Continua fino a domenica 14 aprile l’appuntamento con i boccali spumeggianti e con le birre di ogni colore, bionde, rosse e scure, anche home made. A disposizione degli appassionati due padiglioni fieristici per scoprire tanti nuovi sapori e i segreti della birra di produzione artigianale. Mastro Birraio propone centinaia di birre diverse per gusto, composizione, doratura e fermentazione; ogni fine settimana si alternano 20 diversi birrifici e 10 gastronomie di alta qualità. Ci sono corsi di degustazione, di abbinamento e di produzione "casalinga" e artigiana di questa antica bevanda, mostre tematiche sul mondo del bar e visite guidate ai birrifici locali. Tutti i giorni intrattenimento con musicisti e artisti di strada. INFORMAZIONI: www.fierabirra.it.



ORTOFLORA & NATURA - Carmagnola (Torino) - Il Parco della Cascina Vigna a Carmagnola, in provincia di Torino, si veste a festa per un evento in cui scoprire e apprendere le diverse tecniche per curare l'orto e le piante, nel pieno rispetto della natura. Sabato 6 e domenica 7 aprile si scoprono tante specie per innovare l’orto e il giardino nella grande mostra mercato con piante verdi e da fiore, sementi e piantine per vivaisti, floricoltori, orticoltori di erbe aromatiche; e ancora fiori ed erbe di montagna, fiori da arredamento, attrezzature ed impiantistica per orti e giardini, verde urbano e parchi. Ci sono anche degustazioni, laboratori, una mostra-mercato dei piccoli animali e la possibilità di fare shopping tra le eccellenze agroalimentari e artigianali del territorio. Per chi lo desidera si possono fare passeggiate a cavallo o in mountain bike, visitare il museo Civico di Storia Naturale e all'incubatoio ittico. Gli orari sono dalle 9.00 alle ore 19.30. INFORMAZIONI: www.ortofloraenatura.it.



FA.BENE FESTIVAL - Faenza (Ravenna) – Sabato 6 e domenica 7 aprile chi ama concedersi qualche pausa di benessere può scoprire tutto il meglio di discipline naturali, tecniche, scuole e orientamenti utili ad armonizzare fisico, mente e spirito. L’appuntamento con Fa.Bene Festival è l’occasione per scoprire metodi e tecniche di varie e scuole al servizio dello stare bene. Ci sono le nuove discipline per l’attività fisica, le tecniche di rilassamento, la corretta alimentazione e le scelte di consumo biologico a basso impatto ambientale. E ancora: lezioni di yoga, shiatsu sciamanico, cristalloterapia, gestalTango, riflessologia plantare, ginnastica posturale e tanti corsi di danza del ventre, orientale, tribal e fusion. Non mancano le conferenze e gli approfondimenti, mentre chi ama lo shopping trova prodotti di cosmesi, erboristeria e medicina naturale, prodotti a km 0, abbigliamento, editoria e complementi d'arredo INFORMAZIONI: www.faenzabenessere.it.



SAGRA DELLA POLENTA - Viepri di Massa Martana (Perugia) – Continua fino a domenica 7 aprile (con una pausa il giorno del 1° aprile), la manifestazione nel segno della buona cucina e delle tradizioni gastronomiche. Protagonista è la polenta, da assaggiare in decine di combinazioni di piatti e menu. La si può gustare in tutte le salse e di tutti i colori: gialla, bianca e rossa, da sola o in compagnia di tante specialità come braciole di maiale, salsicce, arrosticini di maiale, scottadito di agnello e stringhetta di vitello e, naturalmente, tanto buon vino. Gli stand enogastronomici sono allestiti in una tensostruttura riscaldata e sono aperti tutti i giorni dalle ore 19.30 alle ore 22.30, la domenica anche a pranzo. Ci sono anche serate danzanti, passeggiate a cavallo, raduno e sfilata di auto d'epoca e intrattenimento. INFO: www.prolocoviepri.it.



SUBASIO CON GUSTO - Spello (Perugia) – Erbe e tradizioni popolari sono al centro di questa bella sagra che si propone di conservare tanti buoni sapori antichi affinché non vadano perduti nella dimenticanza. Nel fine settimana 5-7 aprile Spello raccoglie tanti prodotti all’insegna della biodiversità e promuove la conoscenza di alcune spezie vegetali commestibili, con particolare attenzione ai temi dell'ecologia e della nutrizione. Tra le iniziative in programma spiccano il corso formativo sulle erbe campagnole del Monte Subasio per scoprine il delizioso sapore e imparare a cucinarle; la visita all'orto botanico Barbanera, un itinerario di scoperta con lezione itinerante sulle erbe e passeggiata fotografica, show cooking, mercatini e tanti giochi. INFORMAZIONI: www.prospello.it.



STREETFOOD 4WHEELS - Arezzo – Il cibo di strada è protagonista di tre giornate in compagnia di colorati e pittoreschi food trucks che dispensano delizie e sfizi golosi nel verde di Parco Pertini, in occasione della seconda tappa dello Street Food Village, da venerdì 5 a domenica 7 aprile. Vengono servite ottime specialità, preparate con prodotti di alta qualità e nel rispetto di antiche tradizioni. Ci sono anche iniziative musicali e momenti di spettacolo: tutte le informazioni sono sul sito www.streetfood.it.



CIOCCOLANDO - Montepulciano (Siena) - Il primo weekend di aprile è all’insegna della dolcezza: sabato 6 e domenica 7 aprile il cioccolato la fa da padrone sulle colline di Montepulciano, con tante golosità da gustare e tanti eventi, come workshop, eventi didattici e laboratori tutti all’insegna del Cibo deli Dei. Ci sono anche ricette e rivisitazioni di tradizionali piatti toscani riproposti in ottica "cioccolatosa", momenti di spettacolo e di divertimento. INFORMAZIONI www.prolocomontepulciano.it.



SAGRA DEGLI GNOCCHI AL SUGO DI CASTRATO - Nerola (Roma)- Domenica 7 aprile il grazioso centro alle porte di Roma propone piatti fumanti di gnocchi conditi con il tradizionale ragù di castrato, da assaporare insieme a tanti prodotti della tradizione, come bruschette con olio DOP nerolese e pannino con salsiccia. Ci sono anche il mercatino con prodotti artigianali locali e a possibilità di visitare (solo su prenotazione) la visita guidata a Castello Orsini. INFORMAZIONI asscultnerola.wix.com/acnerola.



FESTA ALL'ITALIANA DEI MONTI DAUNI – Lucera (Foggia) – Da sabato 6 a domenica 14 aprile la terza edizione della Festa anima il centro di Lucera: l’appuntamento è in piazza Matteotti, di fronte alla Villa Comunale dalle ore 10.00 alle 22.30. Ci sono espositori di vario tipo, dai prodotti tipici, all’artigianato, dai prodotti per la casa a quelli per l’agricoltura, il turismo e il commercio. Durante tutti i giorni della manifestazione gli orari di apertura sono al mattino dalle 9.00 alle 13.30, e al pomeriggio dalle 15.30 alle 23.30. Informazioni sula pagina Facebook dell’evento.



SAGRA DEGLI AGRUMI - Muravera (Cagliari) – Appuntamento domenica 7 aprile dalle ore 10.00 con i deliziosi agrumi di Muravera. La festa, giunta alla sua quarantasettesima edizione, è la vetrina ideale per. conoscere e apprezzare le produzioni agrumicole locali e un piacevole appuntamento primaverile all’insegna della tradizione, dell’enogastronomia e delle bellezze naturalistiche. Protagonisti assoluti sono limoni, arance e mandarini che con i loro sapori, profumi e colori regalano alla festa la freschezza della bella stagione. La festa è anche l’occasione per conoscere un territorio ricco d’arte, di storia e inserito in una natura generosa. Il momento più interessante della festa è la sfilata della domenica mattina, in cui ammirare le Etnotraccas e le Traccas, cioè i caratteristici carri-museo che ripropongono spaccati di vita del passato delle comunità locali. Ci sono anche i gruppi folcloristici in costume, in rappresentanza di tutta l’isola, cavalieri e amazzoni su cavalli elegantemente adorni ed alcune tra le più note maschere del Carnevale Sardo. INFORMAZIONI: www.sagradegliagrumi.it.