Armundia TalkInn 2025: "Technology, Back to Humans", banche e assicurazioni riscoprono il fattore umano

Nel corso degli anni, Armundia TalkInn si è affermato come osservatorio privilegiato sull’evoluzione della finanza, esplorando temi chiave del cambiamento nel settore bancario e assicurativo con uno sguardo sempre attento alla relazione tra tecnologia e fattore umano. L'edizione 2019 aveva già acceso i riflettori sulla centralità della persona nella trasformazione digitale, sottolineando l'importanza dell'empatia nella consulenza finanziaria. Il 2022, con "Next Generation Bank", aveva spostato il focus sull'open banking e le nuove sfide dell'integrazione tra sostenibilità, metaverso e intelligenza artificiale, anticipando domande oggi centrali: come rinnovare il rapporto con la clientela in un contesto sempre più virtuale? Come coniugare innovazione e inclusione? Il 2024 ha rappresentato il punto di svolta: la rivoluzione dell'AI è stata paragonata a quella dell'elettricità, con gli esperti che hanno sottolineato la necessità per l'Europa di abbracciare il cambiamento con coraggio, investendo in competenze e sperimentazione.