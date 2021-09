Castello di Grumello: la vendemmia è un gioco da bambini 

L’attesa è stata lunga, ma ora che possiamo tornare agli eventi in presenza, domenica 12 settembre torna nelle vigne proprietà del Castello di Grumello una delle giornate di gioco più amata dalle famiglie: l’esperienza della vendemmia . Il maniero offre infatti ai piccoli ospiti (di età compresa fra 4 e 10 anni ) l’opportunità di partecipare alla festosa raccolta dell’uva. Oltre a raccogliere i grappoli maturi, i bambini imparano a tagliare i propri grappoli, metterli nelle cassette disposte nei filari e persino a entrare nei tini a piedi nudi per pigiare l’uva come si faceva un tempo. Per i genitori l’emozione di stare vicini ai propri figli, mentre provano a fare i vignaioli.

Una giornata per scoprire il divertimento tra uva e grappoli al Castello in provincia di Bergamo

L’iniziativa è pensata per festeggiare l’edizione 2021 di “Cantine Aperte in Vendemmia”: la tradizionale kermesse di fine estate proposta in collaborazione con il Movimento Turismo del Vino Lombardo.



Nell’arco della giornata viene proposto anche un picnic nel verde: il Castello fornirà a tutti i partecipanti panini, acqua, biscotti, succhi di frutta e, per gli adulti, il vino della Tenuta Castello di Grumello. I bambini possono completare, colorandola, la storia della vendemmia. Prevista, inoltre, la visita guidata agli esterni del castello, costruito originariamente nel 1200 come fortezza militare e poi, nel corso del XVII secolo, ingentilito e trasformato in dimora patrizia di nobili casati quali i conti Suardo, i marchesi Del Carretto, i principi Gonzaga di Vescovado. Il tour termina nelle cantine secolari del maniero, dove è possibile fare acquisti.



”CANTINE APERTE IN VENDEMMIA - La vendemmia dei bambini”, è in programma domenica 12 settembre, tra le ore 10.45/16.30. Prenotazione e prepagamento obbligatori. Il biglietto comprende: vendemmia dei bambini, picnic, visita guidata del castello; è previsto un “piano famiglia” con tariffa agevolata a 100 euro (due adulti più due bambini). La manifestazione sarà annullata in caso di brutto tempo.

Per informazioni e prenotazioni, sito Internet www.castellodigrumello.it.