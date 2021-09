Alberi in cammino: percorsi guidati nella natura dell’Appennino emiliano

Ufficio stampa

Settembre è il mese in cui riscoprire la bellezza dei boschi e del contatto con la natura. Il progetto “Alberi in cammino” si propone di recuperare, non solo simbolicamente ma soprattutto fisicamente, la vicinanza con le piante e gli alberi dopo l’assenza forzata imposta dal lockdown: l’iniziativa propone un ciclo itinerante di incontri pomeridiani, in programma sabato 4 settembre a Vezzolacca di Vernasca (PC) e poi ancora sabato 25 e domenica 26 settembre, rispettivamente a Quattro Castella (RE) e Rondinara di Scandiano (RE), tra le ore 17 e le 19, come intreccio poetico tra una breve escursione alla volta di un albero monumentale dell’Appennino Emiliano, e uno spettacolo che esso ispira e ospita. Gli eventi sono gratuiti ma è richiesta la prenotazione.