Trentino: a piedi nudi tra boschi e torrenti

Camminare scalzi nei boschi per riconnettersi alla natura: il barefoot hiking (traducibile in italiano come “escursionismo a piedi nudi”) è una delle ultime tendenze di questo periodo, in cui si dà sempre più valore al rapporto profondo e benefico fra l’uomo e l’ambiente che lo circonda. Si può provare questa piacevole esperienza che aumenta il benessere psicofisico e permette di riconnettersi con la natura e con se stessi a San Martino di Castrozza in Trentino, dove – grazie al progetto “Barefoot Trail - Sentieri da percorrere a piedi nudi” - sono stati individuati ed attrezzati tre percorsi da poter fare a piedi nudi , per permettere di sperimentarla anche a chi è nuovo a questa pratica e desidera provare a camminare senza scarpe, magari solo per qualche breve tratto di cammino.

A curare il progetto, in collaborazione con l’ApT di San Martino di Castrozza, Passo Rolle, Primiero e Vanoi, è stata la Barefoot Academy “Il silenzio dei passi” dello scrittore Andrea Bianchi, noto esperto del settore, che ha selezionato fra i molti sentieri della zona tre particolarmente adatti ad essere percorsi almeno in parte scalzi: il Sentiero del Cervo da Malga Ces (3,2 km), il Sentiero del Cacciatore da Maso Col (4 km) e l’Anello di Pian di Cavallazza da Malga Ces (6,3 km).



Tabelle e QR code con tutorial - I Barefoot Trail sono pensati per invitare gli escursionisti a provare autonomamente l’esperienza del camminare scalzi in natura, fornendo loro le adeguate informazioni anche dal punto di vista tecnico e della sicurezza. I tre sentieri sono segnalati all’inizio e alla fine con una tabella riportante tutte le indicazioni e un QR code, inquadrando il quale è possibile visionare con lo smart phone un video tutorial in cui Andrea Bianchi illustra i tratti principali del percorso, fornendo utili consigli tecnici e pratici per affrontarlo a piedi nudi, e suggerendo dove e quando è eventualmente opportuno rimettersi le scarpe. In particolare, il Sentiero del Cervo è stato pensato come un vero e proprio percorso didattico per il barefoot, dato che si presta particolarmente alla pratica del cammino a piedi nudi in natura e circa ogni 50 m di dislivello vi sono stati installati 6 paletti con QR code per visionare brevi video tutorial che mostrano esercizi barefoot da eseguire sul posto. Questi sentieri sono inoltre utilizzati dalla Barefoot Academy “Il silenzio dei passi” come sede privilegiata per i propri workshop.



Un'oasi di benessere open air - Sempre a proposito di benessere psicofisico, poco distante da San Martino di Castrozza, a Primiero (in località Navoi), i Giardini Belvedere Enrica, aperti la scorsa primavera, sono un'oasi di benessere open air con Acqua Therapy, percorso Kneipp, aromaterapia, aiuole fiorite e passaggi multisensoriali, in armonia con lo spettacolare ambiente circostante, dominato dal profilo inconfondibile delle Pale di San Martino. Il parco è immerso nella natura, in luogo fresco ed ombreggiato, a pochi minuti dal centro di Fiera di Primiero. Al suo interno si trovano anche dei percorsi salute, con attrezzi per il fitness e una pedana per praticare lo yoga, utilissima per rigeneranti risvegli mattutini in armonia con Madre Terra. I Giardini sono inoltre la tappa perfetta per un po'di relax dopo una pedalata lungo il percorso ciclopedonale che collega i borghi della Valle di Primiero, grazie ad una rilassante zona solarium e alla rest area con zona pic-nic per golosi spuntini a base di prodotti locali. Dal balcone panoramico sospeso si ha un punto di osservazione privilegiato sulle Dolomiti Patrimonio Unesco.



Per maggiori informazioni: www.sanmartino.com