Alto Adige: la Val Gardena da esplorare in bici

Andare alla scoperta della natura sconfinata in Val Gardena , in Alto Adige , girando in bici, in mountain-bike o su una più comoda e-bike e ammirando le vette più belle delle Dolomiti . In attesa del Sellaronda Bike Day che si terrà in settembre, la valle offre agli appassionati quanto di meglio possono chiedere in termini di itinerari, natura incontaminata e paesaggi ineguagliabili.

La Val Gardena è la valle delle Dolomiti per eccellenza e offre un’esperienza in montagna unica durante tutto l’anno. Con i paesi di Ortisei (1.236 m), S. Cristina (1.428 m) e Selva Gardena (1.563 m) offre emozioni intense e sensazioni uniche grazie agli spettacolari massicci montuosi delle Odle, del gruppo del Cir, del Sella e dell’inconfondibile Sassolungo e grazie alle splendide giornate di sole permettono a grandi e piccoli di ammirare un panorama mozzafiato.



Piste per tutti - La Val Gardena offre una vastissima gamma di percorsi su due ruote ed esistono diversi tour, dalle facili escursioni a itinerari più impegnativi, fino a percorsi emozionanti per gli amanti delle scariche di adrenalina. La natura unica delle Dolomiti può essere scoperta in sella a una bici, percorrendo quasi 600 chilometri di territorio, tra i paesi di Ortisei, S. Cristina e Selva Gardena, grazie a 22 differenti tracciati, tutti percorribili in giornata.



Paesaggi mozzafiato - La Val Gardena, inoltre, è l'unica "Bike Approved Area” dell'Alto Adige. Particolarmente consigliabile è il “Sellaronda MTB Track TOUR” che offre un paesaggio mozzafiato, tra il Gruppo del Sella e la Marmolada. Invece “Panorama Ebike Tour powered by Bosch” offre una particolare escursione ogni giovedì: un tour intorno ai tre villaggi ladini, passando per pascoli alpini idilliaci e sentieri forestali protetti, con un panorama davvero affascinante e unico.



In bici anche i bambini - La "Val Gardena Bike Arena" prevede un totale di 6 percorsi, che possono essere ripetuti tutte le volte che si vuole utilizzando gli impianti di risalita Dantercepies, Cir, Ciampinoi e Piz Seteur. Un'offerta perfetta per gli amanti della bicicletta, adulti e giovani. Lo "Skillpark Palmer" di Ortisei è a disposizione dei più piccoli per imparare a migliorare la tecnica di guida.



Per maggiori informazioni: www.valgardena.it