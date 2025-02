Torna il Carnevale di Sciacca con i suoi spettacolari carri

399 ANNI DI STORIA - Il Carnevale di Sciacca, con i suoi 399 anni di storia, è uno dei Carnevali più importanti d’Italia. Annoverato tra i Carnevali Storici dal Ministero per i Beni e Attività Culturali, è il più antico della Sicilia. Una festa unica e speciale, una vera macchina del divertimento per grandi e piccini. Organizzazione, realizzazione, gestione e promozione dell’evento sono gestiti dalla società vincitrice del bando del Comune di Sciacca Futuris srls che cura l’organizzazione insieme alla società Record srls e in collaborazione con il Comune di Sciacca e il patrocinio della Regione Siciliana. Il Circuito del Carnevale sarà animato da 7 imponenti corsi mascherati di carri allegorici, realizzati in cartapesta con movimenti meccanici, gruppi mascherati con costumi creati ad arte, musiche inedite, le recite allegoriche e un ricchissimo programma di eventi culturali, show (con speciali ospiti, cantanti e comici) e tante attività collaterali. Ci saranno la Kids Area dedicata ai bambini, il Luna park e tre importanti palchi: il Palco di Via Allende (il principale), il palco dedicato alla diretta radiofonica e agli spettacoli notturni TicketSms Stage, e il palco dedicato ai bambini Mega Center Toys Stage.



PEPPE NAPPA, LA MASCHERA UFFICIALE - Il ricco programma del Carnevale di Sciacca prevede un caleidoscopio di attività e opportunità di divertimento per grandi e piccini. Il 15 febbraio alle ore 20.00 in Piazza Angelo Scandaliato ci sarà la presentazione dei gruppi mascherati dei carri allegorici in concorso. La cerimonia di apertura si terrà il 22 febbraio a partire dalle ore 15.45 sul palco di Via Salvatore Allende alla presenza del Sindaco di Sciacca che accoglierà Peppe Nappa, la maschera ufficiale del Carnevale di Sciacca, a cui consegnerà come da tradizione le chiavi della Città. Il Carnevale si concluderà ufficialmente nella serata del 2 marzo con la proclamazione del carro allegorico vincitore, la presentazione del Manifesto del Carnevale di Sciacca 2026, che sarà nuovamente curato dalla società Futuris in collaborazione con Record, e con la cerimonia di chiusura, durante la quale saranno riconsegnate al Sindaco le chiavi della città al Sindaco di Sciacca e Peppe Nappa sarà bruciato sul rogo.



UN RICCHISSIMO PROGRAMMA - Per tutti e cinque i giorni, a partire dalle ore 16.00, sul Palco di Via Allende si terranno spettacoli ed esibizioni dei gruppi dei carri e di quelli mascherati. Gli spettacoli pomeridiani di domenica 23 febbraio e domenica 2 marzo saranno condotti dal noto comico, attore teatrale e personaggio televisivo italiano Sasà Salvaggio affiancato da Rosy Abruzzo, Pietro Pumilia e Roberta Mandalà. A conclusione di ciascuna delle cinque sfilate pomeridiane (momento clou del Carnevale) sul palco principale di Via Allende a partire dalle ore 20.30, si terranno gli spettacoli, le esibizioni serali dei Carri Allegorici in concorso e le recite allegoriche, presentati dal giornalista Mauro Piro, dalla giornalista e presentatrice TV8 Sarah Castellana e dalla conduttrice Naomi Moschitta. Dalle ore 23.00, invece, sul TicketSms Stage ci sarà l’appuntamento con il “CARNIVAL REVIVAL”, che farà ballare e cantare sulle note dei famosi inni musicali del Carnevale di Sciacca. L’evento sarà poi seguito, nella serata del 22 febbraio, dal Nanà Carneval Show, spettacolo musicale per cantare sulle note delle canzoni più famose del Carnevale di Sciacca. Sabato 1° marzo, a partire dalle 00.30, sarà la volta dello spettacolo musicale “Dance Tarantella”, che fonde la musica popolare con i ritmi energici e coinvolgenti della musica dance. La sera di domenica 2 marzo il gruppo Abracadabra che proporrà gli inni storici del Carnevale.