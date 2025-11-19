Candele a Candelara: aspettando il Natale tra magiche fiammelle

IL MERCATINO NATALIZIO – Il mercatino è come sempre il cuore della festa, ospitato nell’antico borgo medievale. Qui i visitatori possono trovare le classiche casette di legno (una settantina circa), con oggetti d’artigianato molto ben selezionati, articoli da regalo e candele d’ogni forma, colore, profumo e foggia. Il momento clou di ogni pomeriggio è quello in cui la luce artificiale viene spenta per 15 minuti per lasciare posto a migliaia di fiammelle accese. I due spegnimenti dell’illuminazione elettrica sono programmati alle 17.30 e alle 18.30, lasciando Candelara completamente al buio, o per meglio dire, rischiarata solo dalla calda luce delle candele. In questue suggestivi momenti, a seconda del luogo in cui si trovano, i visitatori sono invitati a fermarsi sul posto: le luci seguiranno le persone in una girandola di eventi diversi lungo tutto il circuito della festa, sempre in totale sicurezza. Lungo le mura del Borgo medievale, negli angoli più caratteristici sono collocati addobbi che richiamano i quattro temi dell’Avvento: profeti, pastori, angeli e Betlemme, a cura dell’Istituto d’arte Mengaroni. All’ingresso della festa è collocata la Torre dell’Avvento che rappresenta un tema diverso legato alle domeniche che precedono il Natale. In questa edizione la festa ha, come da tradizione, spettacoli e animazioni che accompagnano l’evento: ci sono ad esempio i trampolieri luminosi, i folletti suonatori, i giocolieri, gli zampognari, i gruppi musicali itineranti e il Coro Jubilate di Candelara.