Bookcity Milano: grande festa di libri e letture

Bookcity Milano è la grande festa dedicata a libri e letture , in programma nel capoluogo lombardo da venerdì 17 a martedì 21 novembre con un ricco palinsesto di appuntamenti disseminati nei diversi quartieri della città, per renderli motori e protagonisti dell’identità, della storia e delle trasformazioni di Milano. Scopo della kermesse è festeggiare il libro e la lettura, e creare nuovi lettori , incontrando il pubblico nelle librerie, nei teatri e negli auditorium, nelle università e nelle biblioteche, e per interrogarsi sul tema portante di questa decima edizione: “Dopo”. Sono in programma oltre 1.400 eventi con più di 260 sedi: per partecipare è necessaria la prenotazione (gratuita) ed esibire il Green Pass.

"Da oltre un anno ci interroghiamo su che cosa succederà DOPO. Dopo la pandemia, dopo i lockdown, dopo i lutti, dopo l’arrivo delle grandi risorse della Comunità Europea. Un grande sforzo collettivo di immaginazione, che trova nelle pagine dei libri il terreno più fertile di crescita. È questo che a #BCM21 ci domanderemo. Che cosa succederà DOPO? Cercheremo di rispondere mettendo al centro il libro, la parola e il dialogo.", scrive il Comitato Promotore BookCity Milano. In quest’ottica, nel vasto programma dell’edizione 2021, BookCity propone oltre 150 eventi dedicati al dopo e ai suoi tanti significati, interpretati da diverse personalità del mondo della scrittura e della cultura, che declineranno il tema attraverso molteplici punti di vista: dalla geopolitica alla scienza, dalla finanza ai diritti civili, passando dalla moda, dalla cucina e dai viaggi, nell’intenzione di offrire una panoramica il più possibile ampia e completa delle possibilità che il dopo può offrire.

L’evento inaugurale della decima edizione si tiene il 17 novembre alle ore 20 presso il Teatro Dal Verme, con Amin Maalouf, Nuccio Ordine, Paolo Giordano, Carmen Yáñez, protagonisti di una serata condotta da Marianna Aprile e accompagnata dagli assoli al pianoforte di Guido Coppin. Il titolo della serata è

“Riannodare volontà e ragione”. La poetessa Carmen Yáñez ricorda e rende omaggio al marito Luis Sepúlveda, lo scrittore cileno scomparso nel 2020 che, esattamente 10 anni fa, inaugurò la prima edizione di BookCity Milano. Lo scrittore Paolo Giordano ha invece il compito di interpretare a nome di BookCity la parola Dopo.

Come ogni anno, il folto programma di BookCity si articola in nuclei tematici fondamentali, pensati per aiutare il lettore a orientarsi all’interno del ricco palinsesto. La manifestazione, promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Milano e dall'Associazione BOOKCITY MILANO, costituita da Fondazione Corriere della Sera, Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, Fondazione Umberto e Elisabetta Mauri e Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori., propone eventi divisi in temi e sotto-temi per creare delle “famiglie di incontri” e facilitare la fruizione del pubblico. Tra questi: Dopo / Milano racconta Milano / Narrativa e poesia / Il mondo delle idee / Mestieri del libro / Tempo libero / Passato e presente / Economia e lavoro / Il libro della natura / Percorsi / Bambini e ragazzi / Spettacolo e musica / Futuri possibili / Arte e immagine / Ricorrenze e anniversari.

Oltre al ricco programma di eventi previsti in diverse sedi sparpagliate per tutta la città, non mancano anche per questa edizione gli appuntamenti #BCM nelle Università, #BCM per le Ssuole, #BCM per il sociale, #BCM con le librerie.

A Palazzo Reale si parla di Arte, mentre al Castello Sforzesco si attende Vittorio Sgarbi e a BASE Milano viene esposta la fiera The Art Chapter – Milano art book fair, dedicata alla ricerca editoriale legata all’arte contemporanea. L'Anteo si conferma spazio del Cinema, mentre in Triennale e al nuovo ADI Design Museum si parla di Design; al Circolo Filologico trovano spazio Filosofia e Psicologia, con un'attenzione particolare alla situazione di disagio post-pandemico dei più giovani. In Borsa si affrontano Legalità e Giustizia, con Alessandro de Lisi, Alberto Nobili e Antonio Calabrò, Giuseppe Governale, Paolo Roversi, Federico Zatti, Matteo Zilocchi e Toni Mira, Goffredo Buccini con Piercamillo Davigo. ln Laboratorio Formentini prendono vita gli incontri dedicati ai Mestieri del libro e all'editoria.

Si ricorda che l’accesso a tutti gli eventi di BookCity Milano è consentito soltanto su prenotazione, gratuita ma obbligatoria, al fine di regolare il numero di accessi secondo le vigenti normative sanitarie. Le prenotazioni sono effettuabili sul sito della manifestazione: www.bookcitymilano.it, sul quale sipuò trovare anche il programma completo degli appuntamenti e degli incontri. Verrà inoltre richiesto di esibire il Green Pass all’ingresso e sarà obbligatorio indossare la mascherina per tutta la durata degli eventi.