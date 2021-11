Milano: Dante in mostra, tra Oscurità e Luce

“Dante con noi tra Oscurità e Luce. Atmosfere Dantesche” è la mostra dell’artista Stefania Scarnati , aperta a Milano nello Spazio Filatelia di Poste Italiane, via Cordusio 4. La rassegna, aperta dal 4 al 27 novembre, propone alcune opere dell’artista ispirate a Dante Alighieri, in occasione del VII Centenario della scomparsa del Sommo Poeta, Per l’occasione viene realizzato un Annullo Filatelico Speciale Dedicato, di Poste Italiane, su bozzetto di Scarnati. Viene inoltre presentato il Libro d’Artista r ealizzato a partire da questa raccolta.

Le opere in mostra presso lo Spazio Filatelia presentano dieci tecniche miste su carta, in cui il racconto sembra recitato in prima persona dal Sommo Poeta. Dante compare infatti in ogni opera, con il suo volto stilizzato a partire da alcuni tra i suoi più celebri ritratti, creati da Botticelli, Raffaello e Giotto. Scarnati descrive così il suo operato: “...immagino Dante immerso nelle trasparenze dei colori e nelle trame delle composizioni, come fossero i suoi versi; mentre recita per noi, condivide le sue riflessioni ed emozioni”. Una immaginaria carrellata, quindi, nelle Atmosfere Dantesche dedicate alle tre Cantiche, al pensiero politico e alla sua idea di Amore. Da questa raccolta, Stefania Scarnati ha realizzato un Libro d’Artista con l’omonimo titolo, inserendo nelle prime 20 copie del Libro un originale dal titolo “Dante con noi tra Oscurità e Luce… di trama in trama”. Il Libro è arricchito da alcuni testi danteschi scelti dalla Prof. Elena Federici Ballini, poetessa milanese e grande estimatrice del Sommo Poeta.

Contestualmente alla mostra dedicata a Dante, nella adiacente Galleria Cordusio, Poste Italiane espone anche una raccolta di circa venti dipinti ad olio su tela che Scarnati ha realizzato durante il periodo di lockdown. Sono opere intense e sofferte, che raccontano le due fasi più difficili della pandemia con il caratteristico linguaggio dell’artista milanese, fatto di percorsi, abissi, vette e presenze. Composizioni astratte che, con forza ed incisività, riescono a rendere concrete le sensazioni e le angosce, ma anche la speranza e la resilienza che hanno accompagnato i terribili momenti del lockdown. Anche queste opere sono state raccolte da Scarnati in due Libri d’Artista. Dal primo , intitolato “Il Grande Abisso”, è stato realizzato un video visionabile su YouTube digitando: “Stefania Scarnati Il Grande Abisso”.

Per accedere alla mostra, che si allinea rigorosamente alle normative anti-Covid, è necessario esibire il Green Pass.

“Dante con noi tra Oscurità e Luce”

Atmosfere Dantesche

Opere di Stefania Scarnati

Spazio Filatelia Milano di Poste Italiane

Via Cordusio 4 – Milano

Dal 4 al 27 novembre

Orari: tutti i giorni dal 4 al 19 novembre dalle 9.00 alle 15.00 e dal 22 al 26 novembre dalle 9.00 alle 13.00

Sabato e domenica chiuso

Apertura straordinaria sabato 27 novembre dalle 10.00 alle 12.00